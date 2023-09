A l’occasion du briefing média du TGS 2023, ATLUS a dévoilé de nouvelles informations sur deux de ses prochaines sorties très attendues : Persona 3 Reload et Unicorn Overlord.

Persona 3 Reload

ATLUS est fier de dévoiler un nouvel aperçu du remake de son RPG phare, Persona 3 Reload. Il sortira début 2024 sur Xbox Series X|S, Xbox One, Windows, Steam, PlayStation 4 et PlayStation 5. Le jeu sera également disponible sur Xbox Game Pass dès son lancement.

Les équipes ont ainsi présenté les nouveaux antagonistes, faisant partie d’un groupe appelé Strega, mais aussi le nouveau système de combat, revu et corrigé, des personnages additionnels et de nouvelles scènes de Persona 3 Reload.

Unicorn Overlord

La semaine dernière, ATLUS et Vanillaware avaient annoncé la sortie de leur tout dernier RPG, Unicorn Overlord. Il sortira sur Switch, PlayStation 5, PlayStation 4 and Xbox Series X|S le 8 mars 2024 .

Les équipes ont aujourd’hui révélé de nouveaux détails et ont offert un aperçu de l’histoire, de l’univers, des personnages, du gameplay et bien plus encore !