Le 21 septembre 2023 – Le groupe The Pokémon Company a annoncé aujourd’hui que le Pokémon Trading Card Game Classic, révélé lors de la Journée Pokémon de 2023, sera disponible dans les magasins participant à partir du 17 novembre 2023.

Fruit de la collaboration entre The Pokémon Company, Creatures Inc. et l’agence de design nendo, le Pokémon Trading Card Game Classic est une collection premium du JCC Pokémon conçue pour devenir un incontournable pour les fans du JCC Pokémon. Avec un style réinventé, le Pokémon Trading Card Game Classic contient tout ce dont les fans ont besoin pour jouer au JCC Pokémon, notamment des decks préconstruits et des accessoires de jeu. Tous les éléments ont été conçus pour allier élégance et fonctionnalité, afin de fournir une expérience de combat haut de gamme.

Le Pokémon Trading Card Game Classic contient trois decks préconstruits mettant en vedette des cartes emblématiques du JCC Pokémon (en anglais), y compris des rééditions de Venusaur (Florizarre), Charizard (Dracaufeu) et Blastoise (Tortank) du Base Set. Chaque deck contient 60 cartes brillantes et met en vedette l’un des premiers partenaires Pokémon de Kanto : Bulbasaur (Bulbizarre), Charmander (Salamèche) ou Squirtle (Carapuce). Aux côtés de ces cartes classiques, de nouvelles cartes sont également incluses pour que les joueurs et joueuses élaborent de nouvelles stratégies. Les nouvelles cartes comprennent Lugia ex, Ho-Oh ex, Suicune ex, Sun Seed, Scorching Charcoal, Drops in the Ocean et une carte Mr. Mime, qui n’était auparavant disponible qu’au Japon.

Le Pokémon Trading Card Game Classic offrira également aux Dresseurs et Dresseuses les éléments suivants :

Un plateau de jeu haute qualité c omprenant des zones de placement de cartes sur un tissu haut de gamme, ainsi qu’un compartiment pour ranger jusqu’à trois decks et la boîte avec tous les accessoires de jeu nécessaires lors d’un combat.

omprenant des zones de placement de cartes sur un tissu haut de gamme, ainsi qu’un compartiment pour ranger jusqu’à trois decks et la boîte avec tous les accessoires de jeu nécessaires lors d’un combat. Une boîte d’accessoires complète contenant suffisamment d’accessoires pour deux personnes, notamment des marqueurs de dégâts empilables, des marqueurs de brûlure et d’empoisonnement en trois dimensions et des sphères en métal qui remplacent les pièces Pokémon.

contenant suffisamment d’accessoires pour deux personnes, notamment des marqueurs de dégâts empilables, des marqueurs de brûlure et d’empoisonnement en trois dimensions et des sphères en métal qui remplacent les pièces Pokémon. Des marqueurs de dégâts et marqueurs d’États Spéciaux qui, grâce à leurs couleurs éclatantes et leur forme conique et annulaire respective, vous permettent de compter les dégâts et d’identifier les États Spéciaux facilement et rapidement.

qui, grâce à leurs couleurs éclatantes et leur forme conique et annulaire respective, vous permettent de compter les dégâts et d’identifier les États Spéciaux facilement et rapidement. Des protège-cartes et étuis à cartes élégants. Les protège-cartes sont créés avec soin pour mettre en valeur l’illustration des cartes, et les étuis protègent les trois decks tout en offrant un rangement facile pour vos cartes sous protège-cartes lorsque vous ne les utilisez pas.