Kirby & The Amazing Mirror (ou Kirby et le labyrinthe des miroirs chez nous) fera son apparition sur Nintendo Switch Online la semaine prochaine. Il sera disponible le 29 septembre 2023. Kirby & The Amazing Mirror sera accessible à tous les membres Expansion Pack du service Nintendo Switch Online. Ce jeu est sorti à l’origine sur la GBA en 2004.

Dans Kirby et le labyrinthe des miroirs, il n’y a pas qu’un seul Kirby, mais quatre ! Victime d’un coup d’épée, notre boule rose préférée est scindée en plusieurs copies colorées ! Heureusement, Kirby peut appeler ses sosies avec son téléphone portable pour qu’ils l’aident à ramener la paix à Dream Land. Préparez-vous à vivre une aventure passionnante, et découvrez en prime des minijeux loufoques, la cerise sur ce gâteau multicolore !

En plus de Kirby et le labyrinthe des miroirs, les membres Expansion Pack du service Nintendo Switch Online peuvent découvrir :

Fire Emblem (The Blazing Blade)

Fire Emblem: The Binding Blade (Japan-only)

Kirby and the Amazing Mirror

Kuru Kuru Kururin

Mario & Luigi: Superstar Saga

Mario Kart: Super Circuit

Metroid Fusion

Super Mario Advance

Super Mario Advance 4: Super Mario Bros. 3

Super Mario World: Super Mario Advance 2

The Legend of Zelda: The Minish Cap

WarioWare, Inc.: Mega Microgame$

Yoshi’s Island: Super Mario Advance 3

Prochainement :

[GBA] F-Zero: Maximum Velocity

[GBA] Golden Sun