Procurez-vous cette nouvelle édition physique et devenez un maître du drift.

Madrid, Espagne et Paris, France – 22 septembre 2023. Serenity Forge, Meridiem Games et Microids Distribution France sont heureux d’annoncer que l’édition physique Premium d’Absolute Drift est désormais disponible sur Nintendo Switch. Publié par Serenity Forge, développé par Funselektor Labs Inc, et distribué en France par Microids Distribution France, Absolute Drift est un jeu de course stylisé qui vous met au défi de devenir un maître de l’art du drift.

L’édition Premium comprend un boîtier spécial avec une illustration exclusive et un autocollant pour votre propre véhicule.

Absolute Drift offre une expérience de conduite unique en son genre qui vous met au défi de maîtriser l’art du drift tout en perfectionnant vos compétences dans des zones en libre exploration et en participant à des événements tels que Driftkhana, Drifting et Mountain Drifting. Débutez en tant qu’apprenti et affinez vos aptitudes pour devenir un maître du drift dans ce monde minimaliste et original. Poussez vos limites sur les pistes de drift et les routes de montagne sauvages tout en essayant de débloquer des trophées lors d’événements d’élite. Affrontez les fantômes des meilleurs joueurs du monde ou améliorez vos compétences en battant vos propres records.

Testez vos compétences dans chaque virage jusqu’à maîtriser l’art du drift.

Caractéristiques :

Conduisez et personnalisez jusqu’à 6 voitures de drift.

Trois modes de jeu : Driftkhana, Drifting et Mountain Drifting, avec plus de 30 niveaux.

Cinq zones de conduite libres, chacune avec des thèmes et des niveaux uniques allant d'aéroports, des quais, à une métropole volante.

Tableaux de bord en ligne, rediffusions et voitures fantômes. Voyez comment se débrouillent vos amis… ou les meilleurs du monde !

Plus de trois heures de musique électronique et de Drum & Bass grâce à C41 et Nyte.

Compatibilité totale avec les manettes Nintendo Joy-Con.

L’édition Premium d’Absolute Drift est maintenant disponible sur Nintendo Switch dans son boitier spécial dans tous les magasins spécialisés en France.