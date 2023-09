Contrairement à l’Europe et à l’Amérique du Nord, Nintendo n’organise pas autant d’événements commerciaux « officiels » sur le Nintendo eShop au Japon. Habituellement, l’entreprise s’en tient à quelques événements récurrents, comme les soldes de la Golden Week en avril/mai ou les soldes du Nouvel An fin décembre/début janvier. Mais aujourd’hui, Nintendo a annoncé une nouvelle vente : la vente d’automne Nintendo Switch.

Cette nouvelle vague de promotions se déroulera du 26 septembre (12h00 JST) au 9 octobre (23h59), et proposera plusieurs jeux first party et third party sur le Nintendo eShop et le My Nintendo Store.

Fire Emblem: Three Houses (Nintendo): 7,678円 → 5,374円 ※30% de promotion

The Legend of Zelda: Link’s Awakening (Nintendo): 6,578円 → 4,604円 ※30% de promotion

Kirby’s Dream Buffet (Nintendo): 1,500円 → 1,050円 ※30% de promotion

Fitness Boxing 2: Rhythm & Exercise (imagineer): 6,380円 → 5,104円 ※20% de promotion

Mega Man Battle Network Legacy Collection (Capcom): 5,990円 → 3,953円 ※34% de promotion

Etrian Odyssey Origins Collection (Atlus): 8,980円 → 6,735円 ※25% de promotion (Attention, jeu uniquement en Japonais)

(Attention, jeu uniquement en Japonais) Shiren the Wanderer: The Tower of Fortune and the Dice of Fate (Spike-Chunsoft): 2,980円 → 1,192円 ※60% de promotion

Human: Fall Flat (Teyon Japan): 1,530円 → 918円 ※40% de promotion

Meg’s Monster (Odencat): 1,650円 → 1,320円 ※20% de promotion

Rogue Legacy 2 (Cellar Door Games): 2,800円 → 1,680円 ※40% de promotion

It Takes Two (Electronic Arts): 4,300円 → 3,010円 ※30% de promotion

Persona 5 Royal (Atlus): 7,678円 → 4,990円 ※35% de promotion (Attention, jeu uniquement en Japonais)

(Attention, jeu uniquement en Japonais) Slime Rancer: Plortable Edition (Monomi Park): 2,570円 → 1,285円 ※50% de promotion

ENDER LILIES: Quietus of the Knights (Binary Haze Interactive): 2,728円 → 1,364円 ※50% de promotion

Puyo Puyo Tetris 2 (SEGA): 3,850円 → 2,926円 ※24% de promotion

A Short Hike (Whippoorwill): 850円 → 552円 ※35% de promotion

Ori and the Will of the Wisps (iam8bit): 3,520円 → 1,760円 ※50% de promotion

Unreal Life (room6): 2,400円 → 1,440円 ※40% de promotion

Terraria (Spike-Chunsoft): 4,180円 → 2,000円 ※52% de promotion (Attention, jeu uniquement en Japonais)

(Attention, jeu uniquement en Japonais) Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout (Koei-Tecmo): 8,580円 → 4,290円 ※50% de promotion (Attention, jeu uniquement en Japonais)

(Attention, jeu uniquement en Japonais) The Battle Cats Unite! (Ponos): 999円 → 799円 ※20% de promotion

Undertale (8-4): 1,620円 → 1,085円 ※33% de promotion

Hyrule Warriors: Definitive Edition (Koei-Tecmo): 7,480円 → 4,936円 ※34% de promotion (Attention, jeu uniquement en Japonais)

(Attention, jeu uniquement en Japonais) Stardew Valley (ConcerneApe): 1,480円 → 999円 ※32% de promotion