Le mois prochain, la Nintendo Switch proposera la trilogie Batman : Arkham. Le pack, qui comprend Arkham Asylum, Arkham City et Arkham Knight, sera lancé le 13 octobre.

Le jeu vidéo Gotham Knights de Warner Bros Montreal, qui a fait l’objet d’une évaluation mitigée, semble désormais se destiner à une sortie sur Nintendo Switch.

Le jeu a été évalué en Corée par le Korea Media Rating Board. Le jeu a déjà été évalué par l’Entertainment Software Ratings Board aux États-Unis (voir ici) et a reçu la note T pour Teen. Il est donc certain que le jeu arrivera sur la console actuelle de Nintendo, bien que l’on ne sache pas encore si Gotham Knights sera une version Cloud ou s’il est développé spécifiquement pour la console Switch.

Jusqu’à présent, Warner Bros. n’a pas encore fait d’annonces officielles concernant l’arrivée de Gotham Knights sur Switch. Ce serait également un peu une surprise puisque les versions PlayStation 4 et Xbox One ont été annulées – l’annonce à l’époque a déclaré que la décision a été prise pour « fournir aux joueurs la meilleure expérience de jeu possible ».

Batman est mort. Un monde criminel a envahi les rues de Gotham City. Il appartient maintenant à la Batman Family (Batgirl, Nightwing, Red Hood et Robin) de défendre Gotham, de redonner espoir à ses citoyens, de discipliner ses policiers et d’inspirer la peur à ses criminels.Résolvez les mystères qui lient les chapitres les plus sombres de l’histoire de la ville et triomphez de célèbres vilains dans des affrontements épiques.Gotham Knights est un RPG d’action en monde ouvert situé dans la ville dynamique et interactive de Gotham City. En solo ou avec un autre Justicier, patrouillez dans les cinq districts différents de Gotham, dont les rues fourmillent d’activités criminelles.Votre héritage commence maintenant. Marchez dans les pas du Chevalier Noir.