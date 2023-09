Les eShops Européen, Américain et Japonais ont publié de nombreuses fiches de jeux ces derniers jours, de quoi faire le point sur les tailles que vont prendre ces jeux sur la mémoire de vos Nintendo Switch !

The Dark Pictures Anthology: Little Hope – 13.4GB

World of Outlaws: Dirt Racing ’23 Edition – 10.5GB

Company of Heroes Collection – 9.9GB

Freaky Trip – 6.9GB

Front Mission 2: Remake – 6.5GB

Disgaea 7: Vows of the Virtueless – 6.0GB

Bang-On Balls: Chronicles – 3.4GB

Gothic Classic – 3.3GB

Synergia – NextGen Edition – 2.8GB

Firefighting Simulator – The Squad – 1.6GB

Fabled Lands – 1.6GB

Pizza Possum – 1.2GB

Angel Whisper – The Suspense Visual Novel Left Behind by a Game Creator – 1.2GB

Indoor Kickball – 1.1GB

Black Witchcraft – 940MB

My Little Universe – 863MB

CyberTD – 787MB

A Tiny Sticker Tale – 736MB

Humvee Assault: War 3D FPS – 712MB

Freak Crossing – 484MB

Afterdream – 412MB

My Heart Grows Fonder – 279MB

Love Kuesuto – 255MB

Encore Rally – 230MB

Foot Clinic – 224MB

A Boy and His Blob: Retro Collection – 210MB

Autumn Hike – 186MB

Before the Night – 171MB

Digitris – 163MB

Chipmonk – 145MB

PictoPull – 143MB

Lord of the Click: Interstellar Wars – 134MB

Ancient Mahjong – 113MB

The Jelly Adventure – 96MB

Tiny Whaley – 38MB

Note : 1 MB = 1 Mo = 8 Mb (respectivement MegaBytes, MégaOctets, Megabits ; le premier est anglais, le deuxième français, le troisième les deux mais désigne une autre unité de mesure).