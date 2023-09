Nickelodeon All-Star Brawl 2, la prochaine évolution de la série à succès de jeux de combat, sortira 3 novembre 2023. Reconstruit de zéro avec un gameplay et des mécaniques réimaginées, Nickelodeon All-Star Brawl 2 offre une toute nouvelle expérience de jeu plus accessible et plus compétitive que jamais, faite pour les fans de tous niveaux d’expérience.

Nickelodeon All-Star Brawl 2 vous permet de vous battre avec la plus grande et la meilleure liste de personnages de combat à ce jour, y compris de tout nouveaux personnages comme Carlo Tentacules, Jimmy Neutron, et d’autres encore qui seront bientôt annoncés. Choisissez vos combattants préférés, maîtrisez leurs coups uniques et utilisez de nouveaux Supers puissants pour porter le coup de grâce. Nickelodeon All-Star Brawl 2 sera lancé avec sa propre campagne solo comprenant des éléments de roguelike, le doublage de tous les personnages jouables et le crossplay complet sur tous les systèmes de jeu.