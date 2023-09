Los Angeles, le 28 septembre 2023 – L’éditeur Good Shepherd Entertainment annonce aujourd’hui une nouvelle date de sortie pour le très attendu Hellboy: Web of Wyrd. La prochaine aventure du demi-démon sortira le 18 octobre sur PC via Steam, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et Nintendo Switch. Le studio Upstream Arcade travaille d’arrache-pied pour s’assurer que l’ensemble des joueurs et joueuses — fans de la première heure comme nouveaux venus dans l’univers de Hellboy — bénéficient de la meilleure expérience de jeu possible.

Dans Hellboy: Web of Wyrd, incarnez le Bras Droit de la Destruction lui-même (doublé par Lance Reddick) dans une aventure vertigineuse au cœur de l’étrange royaume de Wyrd. Des pics psychiques sont enregistrés aux quatre coins du globe, tandis qu’un agent du Bureau of Paranormal Research and Defense (B.P.R.D) est porté disparu, alors qu’il mène une enquête sur la Maison Papillon. Il n’en faut pas plus pour dépêcher sur place le meilleur chasseur de surnaturel de l’agence, aussi efficace qu’effronté : Hellboy. Les recherches pour trouver son collègue disparu mèneront le Singe Rouge à affronter les gigantesques bêtes féroces qui peuplent le Wyrd. Des coups dévastateurs à courte portée, quelques attaques à distances pour gérer la foule et un tas d’améliorations offriront à Hellboy toute la puissance nécessaire pour déjouer ce vaste complot mystique.