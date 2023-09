Créé par Jeppe Carlsen, le principal concepteur de gameplay de LIMBO et INSIDE — COCOON vous emmène dans une aventure à travers des mondes dans des mondes. Maîtrisez les mécanismes de saut du monde pour percer un mystère cosmique.

Le jeu sort à la surprise générale aujourd’hui sur l’eShop de la Nintendo Switch pour 22,99 €.

Discover worlds within worlds, explore ancient alien environments, and face monstrous guardians as you unravel a cosmic mystery in COCOON! Available now on Nintendo Switch: https://t.co/Y66FvaK7W0 pic.twitter.com/czuOzfxfC7 — Nintendo of America (@NintendoAmerica) September 29, 2023

Des mondes dans des mondes

COCOON est une approche unique du genre d’aventure et de puzzle, où chaque monde existe dans un orbe que vous pouvez porter sur votre dos. Enveloppez-vous de la mécanique de base du saut entre les mondes et combinez-les, manipulez-les et réorganisez-les pour résoudre des énigmes complexes.

Machines extraterrestres

Interagissez avec des environnements extraterrestres et des dispositifs biomécaniques laissés par une ancienne civilisation. Parcourez des biomes uniques et variés, des structures industrielles aux énormes cavernes organiques, et découvrez comment ils sont connectés les uns aux autres.

Capacités d’Orbe

Chaque orbe a une capacité qui peut être déverrouillée, transformant ainsi l’orbe en un outil unique que vous pouvez utiliser dans d’autres mondes. Utilisez ces capacités pour découvrir des chemins et des objets cachés, tirer des projectiles pour déclencher des interrupteurs, et plus encore.

Gardiens monstrueux

De puissants gardiens protègent chaque monde et vous devez les affronter dans des batailles féroces. Chaque combat est unique et vous oblige à maîtriser de nouvelles mécaniques gratifiantes.