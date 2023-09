Revivez l’âge d’or du rallye dans ce jeu de conduite stylisé en vue de dessus.

Madrid, Espagne et Paris, France – 29 septembre 2023. Serenity Forge, Meridiem Games et Microids Distribution France sont ravis d’annoncer que l’édition spéciale Deluxe du jeu de conduite art of rally est désormais disponible sur PlayStation 5 et Nintendo Switch dans les magasins spécialisés en France.

Développé et publié à l’origine par Funselektor Labs Inc. (les créateurs de Absolute Drift), publié physiquement par Serenity Forge et distribué en France par Microids Distribution France, art of rally s’inspire de l’âge d’or du rallye avec des voitures emblématiques des années 1960 aux années 1980.

Cette édition Deluxe d’art of rally comprend une boîte spécialement conçue avec un visuel exclusif, un écusson en tissu inspiré du jeu et une affiche couleur présentant les voitures que vous pourrez conduire.

Dans art of rally, les futurs pilotes de rallye conduiront à travers des environnements colorés et stylisés en vue de dessus, inspirés de véritables lieux à travers le monde. Affrontez les autres pour décrocher la première place au classement grâce à des défis quotidiens et hebdomadaires.

Des options pour les débutants aux modes de conduite qui défieront même les conducteurs les plus expérimentés, tous les joueurs pourront participer aux courses en utilisant leurs astuces de conduite de rallye préférées, telles que le virage scandinave, la contre-direction, le freinage du pied gauche et les dérapages au frein à main.

Caractéristiques :

REVIVEZ LES ANNÉES D’OR DU RALLYE

• Revivez l’âge d’or du rallye en mode Carrière, avec 72 étapes en Finlande, Norvège, Japon, Allemagne et Kenya, entre autres.

• Plus de 50 voitures de rallye emblématiques

• Vos voitures vintage préférées, des années 60 aux années 80.

GESTION DE CONDUITE

• Des options pour les débutants aux modes de conduite pour les conducteurs plus expérimentés, tous les joueurs peuvent aborder les courses en utilisant leurs astuces de conduite de rallye.

DOMINEZ LE CLASSEMENT

• Inscrivez votre nom en haut du classement des défis quotidiens et hebdomadaires.

MODE PHOTO

• Montrez vos compétences en conduite, ou simplement vos paysages préférés, avec le mode intégré.

• Mode photo et mode replay

L’édition Deluxe d’art of rally est maintenant disponible pour Nintendo Switch et PlayStation 5 dans les magasins spécialisés en France.