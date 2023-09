Laissez votre appétit s’exprimer sans vous faire prendre dans ce jeu d’arcade aussi espiègle qu’alléchant

STOCKHOLM – 28 septembre 2023 – À tableeeeeeee ! Le développeur indépendant Cosy Computer et son éditeur Raw Fury ont sorti l’alléchant jeu d’arcade cache-cache Pizza Possum sur PC via Steam, PlayStation 5, Xbox Series X|S, et Nintendo Switch aujourd’hui pour 6,99 EUR, avec une réduction de lancement de 10 % sur certaines plateformes. Parcourez une ville balnéaire pittoresque en solo ou en coopération locale, en provoquant un chaos au poil ! Entrez et sortez des cachettes que vous dénicherez, évitez les gardes et risquez tout pour la moindre miette de nourriture.

Pizza Possum est un jeu d’arcade où vous devez engloutir le plus de nourriture possible sans vous faire prendre. Jouez à cache-cache en vous frayant un chemin entre les patrouilles pour atteindre le trône du chef des chiens, manger sa gigantesque pizza et tant qu’à faire, lui voler sa couronne. Pourquoi ? Parce que vous le pouvez, tout simplement !

Savourez ce plaisir gourmand en solo ou avec un ami à fourrure (ou pas) via le mode multijoueur local et Steam Remote Play Together en parcourant une île 3D fantaisiste. Des meules de fromage aux pâtes de fruits, en passant bien sûr par les pizzas : volez autant de nourriture que possible ! Débloquez des bombes fumigènes, des gants de frappe et bien plus encore pour vous frayer un chemin jusqu’à la victoire dans cette délicieuse aventure au gameplay frénétique et aux commandes très intuitives.