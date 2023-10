Sortie prévue le 24 novembre 2024 sur Nintendo Switch

Rotterdam, Pays-Bas – Octobre 2023 – Aujourd’hui, SOEDESCO et Frozen Lake Game Studio présentent Guns and Spurs 2, le deuxième volet du jeu de tir à la troisième personne en monde ouvert se déroulant dans le Far West. Le lancement de Guns and Spurs 2 est prévu pour le 24 novembre 2023 sur Nintendo Switch en versions numérique et physique.

Guns and Spurs 2 propose aux joueurs d’explorer un vaste monde ouvert qui se situe dans le Far-West, où de vicieux hors-la-loi et d’implacables chasseurs de primes se livrent à un jeu du chat et de la souris de haute volée. Les joueurs incarnent Jack Lane, un chasseur de prime dont l’objectif est de s’organiser une vie meilleure en chassant les criminels pour gagner de l’argent. Alors que Jack traque les hors-la-loi, les joueurs affinent leurs talents de cavalier, améliorent leur arsenal et capturent les bandits à l’aide d’un lasso.

Guns and Spurs 2 offre une expérience de tir captivante et mémorable

Parcourez un monde ouvert avec un paysage immense en plein Far West.

Incarnez un chasseur de primes implacable et traquez 25 criminels de plus en plus coriaces. Affrontez huit chasseurs de primes dans des duels intenses.

Affichez votre style en personnalisant votre personnage et votre cheval grâce à un large éventail de tenues et de cosmétiques.

Manipulez 13 armes de poing et fusils et améliorez-les au fur et à mesure de votre progression.

Déverrouillez les déplacements rapides pour accéder rapidement aux différentes zones du monde ouvert.