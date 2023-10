– Tendez la main à votre prochain sur PS5, PC, Xbox et Switch –

Le développeur au grand cœur Pastagames et l’éditeur bienveillant Devolver Digital sont particulièrement fiers d’annoncer la date de sortie de leur jeu de plateforme coopératif un peu foufou, qui réunit jusqu’à 10 participants : KarmaZoo sortira le 14 novembre sur PC, PS5, Xbox Series S|X et Nintendo Switch au prix de 9,99 €. Plongez dans la cohue collaborative de KarmaZoo dès le 9 octobre prochain avec une démo jouable, disponible dans le cadre du festival Steam Néo Fest. Vous pouvez également profiter d’une réduction de 25 % sur Steam en cas de précommande. C’est aussi ça le karma !

KarmaZoo est un jeu qui encourage l’entraide, la collaboration et la recherche permanente de l’épiphanie coopérative… même dans les contextes les plus chaotiques ! Tissez des liens authentiques avec de parfaits inconnus pour glaner la plus précieuse des ressources : le Karma.

Formez au hasard une équipe réunissant jusqu’à 10 camarades de jeu pour affronter ensemble une série de défis à la difficulté croissante, adaptée à la taille de votre escouade, aux personnages que vous choisirez d’incarner et aux compétences que vous sélectionnerez ensemble. Aucune partie ne ressemble à la précédente : vos partenaires changent à chaque fois, tout comme l’épreuve qui vous est proposée !

Restez groupés, exploitez les forces de votre personnage et n’hésitez pas à vous sacrifier pour le collectif. Vous ne serez pas oublié si vous aidez votre équipe à contrecarrer les pièges diaboliques de KarmaZoo, et le Karma ainsi glané vous permettra de débloquer de nouveaux pouvoirs et personnages pour vos futures Boucles.

Les joueurs et joueuses de tout niveau sont invités à rejoindre cette grande communauté bienveillante, réunie autour d’un même objectif. Disponible en 22 langues différentes et jouable en cross-platform entre PC et consoles, KarmaZoo dispose également de salons privés pour jouer avec ses amis. Tout le monde est le bienvenu à KarmaZoo !