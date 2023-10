Si vous pensiez opter pour la version physique de Borderlands 3 Ultimate Edition sur Nintendo Switch, vous devriez peut-être vous procurer une carte microSD pendant que vous y êtes.

La jaquette de Borderlands 3 Ultimate Edition est apparu dans les méandres du net (eBay), et le dos de la boîte nous donne un aperçu de quelque chose que les fans physiques redoutent : un téléchargement obligatoire. Selon la répartition des informations de la boîte, les joueurs auront besoin d’au moins 62 Go d’espace pour pouvoir jouer à cette version. Comme vous le savez, la Switch elle-même ne dispose que de 32 Go, tandis que la Switch OLED en a 64. Même si vous possédez une OLED, les chances de pouvoir y glisser Borderlands 3 Ultimate Edition sans carte microSD sont incroyablement minces.

Sur l’eShop de la Switch, les choses sont encore plus confuses. La page de Borderlands 3 Ultimate Edition indique que vous aurez besoin de 6,7 Go d’espace. Si c’est le cas pour la liste numérique, soit il y a une erreur d’impression sur la version physique de la Switch, soit il y a un téléchargement de suivi très lourd une fois que vous avez les fichiers de base de Borderlands 3 Ultimate Edition sur votre Nintendo Switch.

source