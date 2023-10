Comme chaque semaine via Famitsu, voici le top des ventes de la semaine (du 11 au 17 septembre 2023) sur le sol nippon (ventes physiques uniquement).

Drôle de semaine avec pas mal de sorties qui ne font pas de gros scores. Fate/Samurai Remnant se place premier sur Nintendo Switch (il marche aussi très bien sur PS5/4). Seule la version Switch de Infinity Strash: Dragon Quest the Adventure of Dai est présente avec une belle deuxième place (sachant que le jeu n’est en version physique qu’au Japon, il doit y avoir pas mal d’import). Ys X: Nordics fait plutôt une sortie confidentielle peu importe le support (et ça, c’est bien dommage), et Fifa (pardon) EA Sports FC 24 se lance timidement aussi avec une version Switch leader de peu devant la Ps5.

01./00. [NSW] Fate/Samurai Remnant <RPG> (Koei Tecmo) {2023.09.28} (¥8.800) – 34.728 / NEW

02./00. [NSW] Infinity Strash: Dragon Quest the Adventure of Dai <RPG> (Square Enix) {2023.09.28} (¥6.800) – 24.367 / NEW

03./00. [PS5] Fate/Samurai Remnant <RPG> (Koei Tecmo) {2023.09.28} (¥8.800) – 21.569 / NEW

04./00. [PS5] Ys X: Nordics <RPG> (Nihon Falcom) {2023.09.28} (¥7.800) – 18.563 / NEW

05./02. [NSW] Pikmin 4 <ACT> (Nintendo) {2023.07.21} (¥5.980) – 18.307 / 882.536 (-20%)

06./00. [NSW] EA Sports FC 24 <SPT> (Electronic Arts) {2023.09.29} (¥6.091) – 16.485 / NEW

07./00. [PS5] EA Sports FC 24 <SPT> (Electronic Arts) {2023.09.29} (¥8.818) – 15.863 / NEW

08./00. [NSW] Ys X: Nordics <RPG> (Nihon Falcom) {2023.09.28} (¥7.800) – 15.846 / NEW

09./00. [PS4] Fate/Samurai Remnant <RPG> (Koei Tecmo) {2023.09.28} (¥8.800) – 12.203 / NEW

10./00. [PS4] EA Sports FC 24 <SPT> (Electronic Arts) {2023.09.29} (¥8.818) – 11.750 / NEW

Coté hardware, RAS cette semaine.

+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ |System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | NSW # | 56.528 | 72.590 | 70.385 | 3.047.873 | 3.443.977 | 30.771.920 | | PS5 # | 45.946 | 46.729 | 18.076 | 2.077.540 | 749.944 | 4.454.929 | | XBS # | 4.528 | 9.058 | 13.064 | 113.672 | 234.833 | 512.067 | | PS4 # | 423 | 702 | 14 | 55.832 | 675 | 9.473.599 | | 3DS # | 27 | 73 | 27 | 2.691 | 9.515 | 24.600.588 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | ALL | 107.452 | 129.152 | 101.566 | 5.297.608 | 4.438.944 | 71.005.505 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | PS5 | 40.396 | 43.482 | 15.101 | 1.809.846 | 670.785 | 3.869.791 | | PS5DE | 5.550 | 3.247 | 2.975 | 267.694 | 79.159 | 585.138 | | XBS X | 1.043 | 1.403 | 3.401 | 50.819 | 90.445 | 223.230 | | XBS S | 3.485 | 7.655 | 9.663 | 62.853 | 144.388 | 288.837 | |NSWOLED| 42.270 | 54.089 | 47.042 | 2.126.150 | 1.953.410 | 5.698.162 | | NSW L | 6.883 | 8.432 | 2.549 | 408.954 | 486.975 | 5.512.648 | | NSW | 7.375 | 10.069 | 20.794 | 512.769 | 1.003.592 | 19.561.110 | | PS4 | 423 | 702 | 14 | 55.832 | 675 | 7.897.876 | |n-2DSLL| 27 | 73 | 27 | 2.691 | 9.515 | 1.205.643 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+