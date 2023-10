Aujourd’hui, KOEI TECMO Europe et le développeur Omega Force, en collaboration avec TYPE-MOON et Aniplex Inc., sont fiers de vous annoncer que Fate/Samurai Remnant, leur dernier action-RPG, a distribué plus de 300 000 unités dans le monde entier, seulement une semaine après son lancement. Ce nouveau chapitre de la série Fate, acclamé par la critique et très apprécié des fans, est disponible sur PlayStation®5, PlayStation®4, Nintendo Switch™ et PC Windows via Steam.

Fate/Samurai Remnant poursuit la Guerre du Saint Graal au Japon de la période Edo. Une bataille entre sept paires de Masters et Servants est sur le point de commencer alors que le Waxing Moon Ritual se déroule dans l’ombre. C’est dans ce contexte que le héros du jeu, Miyamoto Iori, se retrouve pris dans un conflit aux côtés de Saber. Ils devront alors se battre pour être l’unique paire restante parmi les sept et recevoir l’artéfact qui leur permettra de réaliser tous leurs souhaits.

Depuis sa sortie, Fate/Samurai Remnant est salué par la critique, avec un score Metacritic de 82%. Le tout nouveau jeu d’action-RPG comprend de nombreuses astuces sur le monde de Fate, son histoire ainsi que les lieux propres à la série. Les amateurs, tout comme les néophytes, y trouveront leur compte !

Fate/Samurai Remnant est désormais disponible en édition digitale Standard et Deluxe. L’édition Deluxe comprend le jeu de base, un artbook et la bande son en digital. Le Season Pass inclut trois DLC* et un objet bonus, « Hallowed Relic Sword Mountings ».