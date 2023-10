Un rogue-like/lite épique qui combine les meilleurs éléments de construction de decks, le combat tactique et la stratégie. Mène tes héros dans des missions ardues. Tisse des liens, et libère les terres de la malédiction qui les empoisonne et affronte le mal ultime qui en est à l’origine.

Gordian Quest arrive sur Nintendo Switch. Le jeu sera disponible le 26 octobre 2023, il sera vendu en version numérique sur l’eShop de la console hybride au prix de 19,99€/$.

Une sombre malédiction corrompt le pays. Les ténèbres règnent. Des monstres rôdent. Des bandits pillent. Des couards fuient. Des héros se lèvent. Mène des héros à l’aventure et détruis le mal à la racine pour sauver ce qui reste d’un monde déchu. Tomberas-tu sous les coups de tes ennemis ou à cause d’une décision mal avisée ? Votre Gordian Quest est sur le point de commencer. Gordian Quest est un RPG épique de construction de decks, inspiré par des classiques old-school tels qu’Ultima et D&D, sur un concept de jeu moderne, avec des éléments de rogue-lite et un combat stratégique au tour à tour. Forme des groupes de héros, guide-les et gère-les sur de terribles missions. Aide-les à forger des liens et découvre de nouvelles compétences. Fais preuve de courage et de détermination pour lever les malédictions qui pèsent sur ces territoires et battre le mal ultime à la racine.

Mode Campagne – Découvre 4 actes, des terres chaotiques de Westmire à l’énigmatique Imperium céleste, dans un voyage épique pour sauver Wrendia.

Mode Royaume – Mode rogue-lite aussi rapide que frénétique. Affronte une version toujours différente du jeu, avec ses menaces et ses récompenses imprévisibles. Termine 5 royaumes ou relève un défi infini pour voir jusqu’où tu iras.

Mode Aventure – Un mode avec dénouement, dans lequel tu explores des zones générées de façon procédurale ou relève des défis en solo.

Mode Escarmouche – Mode 1c1, dans lequel votre groupe de 3 affronte celui d’un ami.

Dix héros – Découvre les classes, compétences et styles de jeu pour former une équipe de 3 aventuriers. Deviens Épéiste, Prêtresse, Ranger, Malandrin, Tisseur de sorts, Druidesse, Barde, Warlock, Golemancienne ou moine.

Des centaines de compétences – Les héros disposent d’un total combiné de près de 800 compétences passives et actives, que tu pourras déployer dans des combats au tour à tour. Tu pourras ainsi découvrir et composer tes propres combos.

Entraîne et équipe les héros – Améliore, entraîne et équipe les héros avec une large gamme d’armes, d’armures et de bijoux enchantés pour renforcer leurs capacités.

Grande rejouabilité – Les cartes et donjons procéduraux, combinés aux compétences aléatoires des héros rendent chaque playthrough unique.

Différents niveaux de difficulté – essaie le mode hardcore et serre les dents, car la mort est permanente. Ou joue de manière plus détendue, la mort n’étant qu’un contretemps.

Du butin à foison – récupère des objets et des reliques lors de tes voyages pour améliorer les compétences de tes héros. À l’avenir, tu pourras aussi découvrir des objets mystérieux qui octroient aussi bien des bonus que des malus à tes héros.

Récompenses permanentes et système de progression – plus tu joues dans un système d’Artefacts (qui affecte le mode Royaume, Campagne ou Aventure), plus tu obtiens de récompenses.

Prends des décisions – Tes décisions et lancers de dés tracent les contours de ton aventure.