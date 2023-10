Londres, Royaume-Uni, Saint-Ouen, France – 6 octobre 2023 : FunStock, le développeur CaveMonsters et Just For Games ont le plaisir d’annoncer la sortie ce jour du jeu d’enquête Lord Winklebottom Investigates en édition physique sur Nintendo Switch et Playstation 4.

Dans cette aventure en point-and-click palpitante, incarnez un détective girafe fringant pour résoudre un meurtre mystérieux.

À propos de Lord Winklebottom Investigates :

Nous sommes dans les années 1920 et le plus grand détective du monde est sur le point de se lancer dans son affaire la plus difficile. Heureusement, dans ce monde qui n’est pas tout à fait le nôtre, personne n’est mieux placé pour résoudre l’affaire que le grand détective et gentleman girafe, Lord Winklebottom.

Une mystérieuse invitation sur une île isolée débouche sur un meurtre atroce et une course contre la montre pour retrouver le tueur. Rejoignez Lord Winklebottom et son fidèle compagnon hippopotame, le Dr Frumple, alors qu’ils enquêtent sur le meurtre de leur vieil ami.

Découvrez des indices vitaux, interrogez des suspects et résolvez des énigmes pour résoudre l’affaire. Capturez le tueur et découvrez l’horrible et sombre secret au cœur de l’île de Barghest !

Caractéristiques principales : 🦒 Inspiré par les œuvres d’Agatha Christie et de Sherlock Holmes 🦒 Des illustrations uniques en 2D peintes à la main 🦒 Bande-son originale façon années 1920 enregistrée en live 🦒 Un doublage « so British » en anglais, et des textes en français 🦒 Des dizaines d’énigmes à résoudre

Lord Winklebottom Investigates est maintenant disponible en édition physique sur Nintendo Switch et Playstation 4.