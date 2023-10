Alors que le jeu sort aujourd’hui sur Nintendo Switch, nous avons quelques vidéos de comparaison du jeu, notamment une vidéo de gameplay et de comparaison des graphismes PS5.

Avant tout, on commence avec le trailer du jeu :

Les fans étaient curieux de savoir ce que donnerait l’édition Switch étant donné le peu de médias qui l’entourent. Le délai entre l’annonce et la sortie a également été rapide, puisque nous avons appris que le titre débarquerait sur la console de Nintendo il y a seulement quelques semaines. Du moins, d’après les premières impressions, la version Switch semble tenir la route, même si quelques changements ont été apportés. Les premières sections semblent indiquer un taux de rafraîchissement (framerate) assez stable.

Édition Ultime Borderlands 3, l’expérience Borderlands 3 à l’état pur, maintenant sur Nintendo Switch™. Semez le chaos depuis partout, avec le jeu de base primé, tous les contenus additionnels et la collection complète d’ensembles cosmétiques ! Traversez de multiples univers dans la peau d’un des quatre Chasseurs de l’Arche, les plus redoutables chasseurs de trésors des Borderlands, dotés d’un arbre de compétences, de capacités spéciales et personnalisables. Jouez en solo ou à deux en ligne en Co-op, pour affronter des ennemis mortels, remporter des tonnes de butin et sauver votre camp des Gourous les plus impitoyables de la galaxie.