Au cours des dernières années, Aspyr a porté plusieurs jeux Star Wars classiques sur la Nintendo Switch. Ces jeux sont disponibles dans le cadre d’une collection appelée STAR WARS Heritage Pack sortie sur le Nintendo eShop plus tôt cette année.

En cette fin d’année, cette même collection sera disponible en format physique ! Aspyr Media a annoncé que le STAR WARS Heritage Pack sera disponible à partir du 8 décembre en Amérique du Nord et dans la zone EMEA (Europe, Moyen-Orient, Afrique). La collection coûte 59,99€ (20€ de moins que la version numérique) et comprend les jeux suivants :

STAR WARS™: The Force Unleashed

STAR WARS™: Republic Commando

STAR WARS™: Episode I Racer

STAR WARS™: Jedi Knight: Jedi Academy

STAR WARS™: Jedi Knight II: Jedi Outcast

STAR WARS™: Knights of the Old Republic

STAR WARS™: Knights of the Old Republic II

Malheureusement, il y a un petit hic : tous les jeux ne sont pas inclus dans la cartouche. Les deux jeux Star Wars : Knights of the Old Replublic devront être téléchargés séparément.