Comme chaque lundi, Nintendo propose de nouvelles promotions sur l’eShop de la console hybride.

Les promotions ne sont disponibles que sur l'eShop US, il faudra donc créer un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utiliser une carte bleue compatible ou des cartes eShop US.

– ACA NeoGeo Magician Lord – $3.99 (prix de base : $7.99)

– ACA NeoGeo Metal Slug 5 – $3.99 (prix de base : $7.99)

– ACA NeoGeo Over Top – $3.99 (prix de base : $7.99)

– ACA NeoGeo Power Spikes II – $3.99 (prix de base : $7.99)

– ACA NeoGeo Pulstar – $3.99 (prix de base : $7.99)

– ACA NeoGeo Puzzle Bobble 2 – $3.99 (prix de base : $7.99)

– ACA NeoGeo Sengoku 2 – $3.99 (prix de base : $7.99)

– ACA NeoGeo Stakes Winner 2 – $3.99 (prix de base : $7.99)

– ACA NeoGEo The King of Fighters 2003 – $3.99 (prix de base : $7.99)

– ACA NeoGeo World Heroes – $3.99 (prix de base : $7.99)

– Afterimage – $16.24 (prix de base : $24.99)

– Alex Kidd in Miracle World DX – $5.99 (prix de base : $19.99)

– Aragami – $7.49 (prix de base : $29.99)

– Arcade Archives Champion Wrestler – $3.99 (prix de base : $7.99)

– Arcade Archives Chank’n Pop – $3.99 (prix de base : $7.99)

– Arcade Archives Darius – $3.99 (prix de base : $7.99)

– Arcade Archives Elevator Action – $3.99 (prix de base : $7.99)

– Arcade Archives Fighting Hawk – $3.99 (prix de base : $7.99)

– Arcade Archives Flipull – $3.99 (prix de base : $7.99)

– Arcade Archives Halley’s Comet – $3.99 (prix de base : $7.99)

– Arcade Archives Kurikinton – $3.99 (prix de base : $7.99)

– Arcade Archives QIX – $3.99 (prix de base : $7.99)

– Arcade Archives Raimais – $3.99 (prix de base : $7.99)

– Arise: A Simple Story – $2.99 (prix de base : $19.99)

– Ashen – $9.99 (prix de base : $39.99)

– Bit.Trip Collection – $2.49 (prix de base : $9.99)

– Blasphemous II – $23.99 (prix de base : $29.99)

– Blizzard Arcade Collection – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Blossom Tales – $3.74 (prix de base : $14.99)

– Blossom Tales II – $9.74 (prix de base : $14.99)

– BPM: Bullets Per Minute – $12.49 (prix de base : $24.99)

– Cassette Beasts – $14.99 (prix de base : $19.99)

– Cattails – $1.99 (prix de base : $14.99)

– Cozy Grove – $8.65 (prix de base : $14.99)

– Cris Tales – $7.99 (prix de base : $39.99)

– Donut County – $3.79 (prix de base : $12.99)

– Eastward – $12.49 (prix de base : $24.99)

– FAR: Lone Sails – $2.99 (prix de base : $14.99)

– Finding Paradise – $7.19 (prix de base : $11.99)

– Florence – $1.99 (prix de base : $5.99)

– Freshly Frosted – $6.41 (prix de base : $9.99)

– Front Mission 1st: Remake – $27.99 (prix de base : $34.99)

– Gang Beasts – $11.99 (prix de base : $29.99)

– Golf With Your Friends – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Gone Home – $4.49 (prix de base : $14.99)

– Gorogoa – $4.49 (prix de base : $14.99)

– Groove Coaster Wai Wai Party – $35.99 (prix de base : $59.99)

– Hand of Fate 2 – $4.49 (prix de base : $29.99)

– I Am Dead – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Kentucky Route Zero: TV Edition – $14.99 (prix de base : $24.99)

– Lair of the Clockwork God – $3.99 (prix de base : $19.99)

– LEGO Worlds – $5.99 (prix de base : $29.99)

– Let’s Build a Zoo – $10.99 (prix de base : $19.99)

– Lil Gator Game – $11.99 (prix de base : $19.99)

– Little Dragons Cafe – $17.99 (prix de base : $59.99)

– Mao Anomolies – $9.99 (prix de base : $39.99)

– Max: The Curse of Brotherhood – $2.99 (prix de base : $14.99)

– Metal Unit – $3.19 (prix de base : $15.99)

– Minute of Islands – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Monster Boy and the Cursed Kingdom – $9.99 (prix de base : $39.99)

– Monster Sanctuary – $5.99 (prix de base : $19.99)

– Mundaun – $9.99 (prix de base : $19.99)

– My Time at Portia – $5.99 (prix de base : $29.99)

– Neon White – $17.49 (prix de base : $24.99)

– No Man’s Sky – $29.99 (prix de base : $59.99)

– Oceanhorn – $3.74 (prix de base : $14.99)

– Oceanhorn 2 – $17.99 (prix de base : $29.99)

– One Piece: Unlimited World Red – $4.79 (prix de base : $39.99)

– Overcooked 2 – $6.24 (prix de base : $24.99)

– Overcooked: All You Can Eat – $15.99 (prix de base : $39.99)

– Overlord: Escape From Nazarick – $14.99 (prix de base : $29.99)

– Panzer Dragoon: Remake – $2.49 (prix de base : $24.99)

– Phogs – $11.24 (prix de base : $24.99)

– River City Girls – $14.99 (prix de base : $29.99)

– Road 96 – $4.99 (prix de base : $19.96)

– Roguebook – $7.49 (prix de base : $24.99)

– Rogue Lords – $7.49 (prix de base : $24.99)

– Sail Forth – $13.95 (prix de base : $19.99)

– Sayonara Wild Hearts – $7.79 (prix de base : $12.99)

– Screencheat: Unplugged – $1.99 (prix de base : $12.99)

– Serious Sam Collection – $10.49 (prix de base : $29.99)

– Shantae: Half-Genie Hero – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Shantae and the Seven Sirens – $14.99 (prix de base : $29.99)

– Sifu – $23.99 (prix de base : $39.99)

– Spirit Hunter: Death Mark – $19.99 (prix de base : $49.99)

– Spirit Hunter: NG – $24.99 (prix de base : $49.99)

– SteamWorld Dig 2 – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Superhot – $9.99 (prix de base : $24.99)

– Telling Lies – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Teslagrad 2 – $12.99 (prix de base : $19.99)

– The Last Campfire – $2.99 (prix de base : $14.99)

– The Pathless – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Thomas Was Alone – $1.99 (prix de base : $9.99)

– Tools Up – $1.99 (prix de base : $19.99)

– Totally Accurate Battle Simulator – $13.99 (prix de base : $19.99)

– To the Moon – $7.19 (prix de base : $11.99)

– Two Point Hospital Jumbo Edition – $13.59 (prix de base : $39.99)

– Vaporum – $3.74 (prix de base : $24.99)

– Vaporum: Lockdown – $7.47 (prix de base : $21.99)

– Warhammer 40,000: Space Wolf – $2.15 (prix de base : $17.99)

– What Remains of Edith Finch – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Worms W.M.D – $5.99 (prix de base : $29.99)

– Xeodrifter – $1.99 (prix de base : $9.99)

– Yuppie Psycho – $6.66 (prix de base : $16.99)