Paris, le 10 octobre 2023 – Microids est heureux de dévoiler une vidéo de gameplay de Goldorak – Le Festin des Loups. Explorez une nouvelle dimension où les Golgoths iconiques tels que Damu Damu et Goru Goru prennent vie comme jamais auparavant. Plongez dans un univers riche et diversifié et saisissez l’opportunité d’approfondir votre compréhension des multiples facettes du gameplay. Maîtrisez l’OVT d’Alcor, découvrez la puissance du Spazer et le dynamisme du Dizer. Chaque élément est conçu pour offrir une expérience de jeu immersive et inoubliable, promettant des heures d’aventure et d’exploration intensives. Préparez-vous à un voyage épique où chaque détail est pensé pour émerveiller et rappeler des souvenirs inoubliables. Le jeu sera disponible le 14 novembre 2023 sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. La version Nintendo Switch sera disponible en 2024.

Goldorak – Le Festin des Loups suivra le premier arc narratif de la série animée, offrant ainsi l’occasion de revivre les moments les plus marquants de cette aventure incroyable. Les fans de Goldorak vont être ravis d’apprendre que le jeu vidéo inclura les thèmes musicaux emblématiques de la série animée à travers une réorchestration renforçant ainsi l’immersion. Les thèmes musicaux sont l’un des éléments clés qui ont contribué au succès de la série animée et les fans pourront maintenant les redécouvrir de manière interactive.

Afin d’offrir aux joueurs une expérience toujours plus incroyable, Goldorak – Le Festin des Loups sera disponible en éditions Deluxe et Collector dont le contenu est dévoilé ci-dessous :

La version Deluxe comprendra :

Le jeu standard

Un lenticulaire

Un Steelbook® exclusif

Un porte-clé

Un Poster

***

L’édition Collector comprendra :

Une boîte exclusive

Une figurine de Goldorak exclusive (25 centimètres) à cette édition

Le jeu standard

Un lenticulaire

Un Steelbook® exclusif

Un porte-clé

3 pin’s

4 lithographies

Un golden ticket

Un Artbook

Des bonus digitaux

Un Poster

À propos de Goldorak – Le Festin des Loups :

Tiré de la célèbre licence japonaise, elle-même adaptée du manga de Go Nagai UFO Robot Grendizer, ce jeu d’action proposera aux joueurs nostalgiques de la licence de vivre les célèbres aventures d’Actarus et son robot de combat Goldorak. L’occasion de se replonger dans une histoire passionnante de la pop culture où courage, combats et trahisons font rage. Le chevalier des temps nouveaux compte bien se battre pour l’humanité.

La cultissime série animée Goldorak a marqué plusieurs générations par son histoire riche en rebondissements et a bercé des millions de personnes à travers le monde. Nombreux sont ceux qui se souviennent des armes iconiques comme le fulguropoing ou encore son astérohache contre le terrible Grand Stratéguerre et ses Golgoths.

Le jeu Goldorak – Le Festin des Loups sera disponible le 14 novembre 2023 sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC. La version Nintendo Switch sera disponible en 2024.