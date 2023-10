Let’s go la carte SD à acheter en plus de la version physique, au moins aux États-Unis.

My Time at Sandrock cède à la mode du moment, le téléchargement obligatoire pour une version physique, même si on ne sait pas encore si c’est pour le jeu complet ou si c’est une mise à jour importante de stabilité.

Plusieurs précommandes US pour la version physique de My Time at Sandrock incluent la pochette, et cette pochette inclut ce fameux logo trop familier au bas qui indique qu’un téléchargement est nécessaire. Ce n’est pas exactement ce que l’on souhaite voir lorsqu’on envisage d’opter pour la version physique. Il est possible que le téléchargement requis soit pour du contenu supplémentaire, mais ce n’est que pure spéculation à ce stade.

Par contre, les versions physiques PlayStation et Xbox de My Time at Sandrock nécessitent également un téléchargement. À noter aussi, pour le moment, en Europe, la mention ne figure sur aucune box de précommande. Sur Nintendo Switch comme sur les autres consoles, ce qui peut être une bonne nouvelle pour nous.

Nouvel opus de simulation de vie après le très populaire My Time At Portia, le jeu se déroule dans les environnements arides de la communauté de Sandrock. Rencontrez des personnages hauts en couleurs, accomplissez des missions variées, découvrez une charmante histoire, mais surtout : vivez votre aventure comme vous l’entendez !

À propos de My Time at Sandrock : Voyagez dans la communauté du désert de Sandrock et endossez le rôle d’un nouveau bâtisseur. Utilisez vos outils pour collecter des ressources, construire des machines et transformer votre atelier désaffecté en une usine de production bien huilée afin de sauver la ville de la ruine ! Le destin du monde repose entre vos mains. Reconstruisez la communauté, combattez des monstres, découvrez des technologies perdues, trouvez l’amour parmi les habitants de la ville et détendez-vous avec des mini-jeux et de l’artisanat. Le choix vous appartient dans My Time at Sandrock. Caractéristiques principales : Combattez en mêlée et en tir à la troisième personne contre les monstres envahissants.

Forgez des relations significatives avec des habitants aux profils variés.

Découvrez les secrets d’une technologie perdue dans un monde post-apocalyptique.

Profitez d’une variété de mini-jeux et de divertissements pour vous détendre.

Plongez dans un vaste monde bac à sable aux possibilités infinies.