Paris, le 11 octobre 2023 – Dans JUJUTSU KAISEN CURSED CLASH, les joueurs pourront sélectionner leurs propres équipes 2 contre 2, chacune capable d’exécuter un large éventail d’attaques et de combos puissants. Les différentes combinaisons de personnages proposeront des synergies et des dynamiques de pouvoir uniques. Au fil des combats, les joueurs augmentent le niveau de puissance de leur combattant, débloquant ainsi des attaques de plus en plus puissantes, au fur et à mesure de leur progression.

JUJUTSU KAISEN CURSED CLASH proposera un mode histoire issue de la saison 1 de l’anime et de Jujutsu Kaisen 0, permettant aux joueurs d’affronter de puissants ennemis lors de combats intenses en 2 contre 2. Afin de tester leurs nombreuses techniques maudites avec ou contre des amis, un mode coopératif et compétition en ligne sera également disponible au lancement, permettant aux joueurs de faire équipe en ligne et d’affronter d’autres adversaires du monde entier dans des matchs classés ou amical.

Pour mettre en valeur leurs techniques de combat avec style, un large éventail de costumes peut être débloqué pour les personnages, en jouant au jeu ou dans les DLC à venir, ainsi que des cartes de profils pour mettre à jour leur profil en ligne !

Trois éditions différentes seront disponibles pour JUJUTSU KAISEN CURSED CLASH :

L’Edition Standard

Jeu de base

Bonus de précommande : tenues de 2de de l’école d’exorcisme

L’Edition Deluxe

Jeu de base

Bonus de précommande : tenues de 2de de l’école d’exorcisme

Le DLC : Inventaire caché / Mort prématurée

Le mini-jeu Jujusta 2024 Baseball

L’Edition Ultimate

Jeu de base

Bonus de précommande : tenues de 2de de l’école d’exorcisme

Le DLC : Inventaire caché / Mort prématurée

Le mini-jeu Jujusta 2024 Baseball

Un Artbook numérique et la bande originale

Le DLC : Tenues de Fin d’Anime thème 1

Les précommandes sont disponibles dès maintenant, sauf pour la version digitale sur Nintendo Switch qui sera disponible plus tard.