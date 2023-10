Comme le disent les américains: The street date has been broken.

Surtout quand ce n’est pas un jeu Nintendo, Il n’est pas rare que la date de sortie d’un jeu ne soit pas respectée, encore plus avec la série Sonic. En fait, le plus souvent, une grande partie du contenu d’un jeu Sonic se retrouve dans la nature quelques jours avant la date de sortie prévue. Sonic Superstars ne fait pas exception à la règle.

Un utilisateur de X (ex-Twitter) a confirmé plus tôt aujourd’hui qu’il avait réussi à obtenir une copie de la version Nintendo Switch de Sonic Superstars en avance. Non seulement ils ont inclus une photo de la couverture du jeu, mais ils ont également inclus une deuxième photo montrant l’intérieur de la boîte du jeu, qui comprend la couverture intérieure et la cartouche.

Sonic Superstars sortira normalement le 17 octobre partout dans le monde.