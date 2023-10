The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom continue d’envoûter les joueurs des mois après sa sortie. S’adressant à Telegraph au sujet de la conception du monde du jeu, le réalisateur Hidemaro Fujibayashi et le producteur Eiji Aonuma ont conclu l’interview en affirmant que le jeu n’aurait pas de DLC et que nous ne reverrions pas cet Hyrule. Ce qui coupe, une fois encore, aux rumeurs et autres délires d’un DLC.

« Lors de la création de Tears of the Kingdom, nous avons pu mettre en œuvre toutes les idées que nous avions en matière de développement », a déclaré Aonuma. « Je pense que de nombreux joueurs auront déjà terminé le jeu principal, mais nous ne créerons pas de DLC cette fois-ci. En tant qu’équipe de développement, nous espérons que vous continuerez à profiter de l’immense territoire d’Hyrule. »