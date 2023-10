Le premier jeu vidéo basé sur la série animée TRANSFORMERS: EARTHSPARK met en scène l’héroïque Bumblebee dans une aventure inédite

Paris, le 13 octobre 2023 – BANDAI NAMCO ENTERTAINMENT France, Outright Games, éditeur mondial de jeux vidéo pour toute la famille, et Hasbro, leader mondial du jeu et du divertissement, viennent d’annoncer la sortie de TRANSFORMERS: EARTHSPARK – EXPEDITION, le premier jeu vidéo basé sur la célèbre série animée TRANSFORMERS: EARTHSPARK. Le jeu, qui propose un scénario original dans lequel l‘emblématique Autobot Bumblebee affronte une mystérieuse menace surgie de son passé, est désormais disponible sur Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch et PC.

TRANSFORMERS: EARTHSPARK – EXPEDITION va permettre à toute une génération de fans de découvrir la richesse de la franchise TRANSFORMERS.

Pour mener à bien sa mission et contrecarrer les plans du Dr Meridian, alias « Mandroid », Bumblebee devra explorer librement trois gigantesques biomes et accomplir des quêtes pour ses alliés Terrans, premiers robots nés sur Terre et personnages originaux de la série animée TRANSFORMERS: EARTHSPARK. Bumblebee pourra également débloquer des améliorations, découvrir des zones secrètes et croiser la route de personnages bien connus des fans comme Optimus Prime, Grimlock, Skullcruncher, Nova Storm et Skywarp.

TRANSFORMERS: EARTHSPARK – EXPEDITION offre par ailleurs plusieurs fonctionnalités d’accessibilité pour faciliter l’autonomisation des plus jeunes fans. Difficulté variable, lisibilité des textes, configuration des commandes, système de pilotage assisté : tout a été pensé pour proposer une expérience de jeu entièrement personnalisable. Afin d’aider les joueurs à se concentrer sur l’exploration des biomes et sur l’action, le jeu inclut des avertissements directionnels, une caméra automatique et des messages à l’écran pour signaler les menaces en approche et placer le combat au cœur du jeu.

« Nous sommes impatients de voir notre nouveau jeu TRANSFORMERS: EARTHSPARK – EXPEDITION entre les mains des fans et de découvrir les aventures qu’ils vont vivre aux côtés de Bumblebee », explique Stephanie Malham, directrice des opérations d’Outright Games. « Nous avons souhaité créer une expérience TRANSFORMERS inoubliable pour toutes les personnes qui aiment ces personnages et cet univers, quel que soit leur âge. Nous remercions tout particulièrement nos amis et partenaires d’Hasbro pour leur aide inestimable tout au long du développement de ce nouveau jeu. »

La franchise TRANSFORMERS, à l’origine une simple gamme de jouets créée en 1984, dépeint aujourd’hui la lutte épique qui oppose les Autobots aux Decepticons au travers de films, de séries TV, de bandes dessinées, de jouets innovants et de ressources numériques. Grâce à une dizaine de films et d’innombrables jeux vidéo, elle touche désormais plusieurs générations de fans dans le monde entier et constitue une référence dans l’univers du jeu.

« Outright Games est un acteur majeur du divertissement familial et nous sommes ravis de notre collaboration sur ce projet », ajoute Eugene Evans, vice-président senior du département développement commercial et licences numériques d’Hasbro. « TRANSFORMERS: EARTHSPARK – Expedition est totalement fidèle à la série qui a su conquérir le cœur de tous les fans des TRANSFORMERS l’année dernière et nous sommes impatients de voir la communauté découvrir toutes les surprises que lui réserve le jeu ! »