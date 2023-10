Un deck-builder roguelike de SF avec une nouvelle approche axiale des jeux tactiques ! Esquivez les missiles, alignez vos canons et explosez-les… Puis essayez de décrypter ces boucles temporelles avant qu’il ne soit trop tard !

En plus de la version Steam, le jeu sortira aussi sur l’eShop le 8 novembre.

Cobalt Core est un deck-builder roguelike de SF avec un système de combat axial unique en son genre. Vous aimez les boucles temporelles ? Donnez des ordres à votre équipage en jouant des cartes : allez-vous lever vos boucliers pour protéger votre vaisseau, esquiver les missiles et les tirs de canon adverses pour éviter de subir des dégâts ou lancer une frappe préventive pour neutraliser les armes ennemies ? Soyez plus malin que vos adversaires pour devancer la catastrophe imminente et atteindre le noyau de cobalt !

Nouvelle approche des jeux tactiques – Esquivez les attaques ennemies et ciblez les failles de votre adversaire dans cette nouvelle approche axiale des combats tactiques. Montrez-vous plus malin que vos ennemis pour prendre le meilleur sur eux !

Esquivez les attaques ennemies et ciblez les failles de votre adversaire dans cette nouvelle approche axiale des combats tactiques. Montrez-vous plus malin que vos ennemis pour prendre le meilleur sur eux ! Personnalisez votre deck – Des centaines de cartes et d’options d’amélioration vous permettent de ne jamais jouer deux fois la même partie. Trouvez le combo ultime qui vous permettra de transformer un bon deck en un deck surpuissant.

Des centaines de cartes et d’options d’amélioration vous permettent de ne jamais jouer deux fois la même partie. Trouvez le combo ultime qui vous permettra de transformer un bon deck en un deck surpuissant. Apprenez à connaître votre équipage – Chaque personnage offre un style de jeu unique et dispose d’une histoire qui lui est propre. Choisissez-en trois, mélangez leurs decks et voyez comment les petites créatures vont s’entendre entre elles.

Chaque personnage offre un style de jeu unique et dispose d’une histoire qui lui est propre. Choisissez-en trois, mélangez leurs decks et voyez comment les petites créatures vont s’entendre entre elles. Rejouabilité maximale – Des centaines de combinaisons différentes de personnages et de vaisseaux sont disponibles avant même de lancer votre partie. Corsez la difficulté pour tester vos compétences !

Des centaines de combinaisons différentes de personnages et de vaisseaux sont disponibles avant même de lancer votre partie. Corsez la difficulté pour tester vos compétences ! Allez toujours de l’avant – Découvrez progressivement une histoire et de nouveaux styles de jeu. Parviendrez-vous à échapper à cette boucle temporelle ?