Comme chaque lundi, Nintendo propose de nouvelles promotions sur l’eShop de la console hybride.

Les promotions ne sont disponibles que sur l’eShop US, il faudra donc créer un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utiliser une carte bleue compatible ou des cartes eShop US. Rappel, pour faire quelques économies, n’hésitez pas à passer par notre partenaire Eneba qui propose des cartes eShop à prix réduits (encore plus en ce moment, avec -3% en plus via le code promo NT59), qui permettent d’aller aussi sur l’eShop Us. De plus, si vous ne savez pas comment aller sur l’eShop US, voici un guide qui vous y aidera.

– Arise: A Simple Story – $2.99 (prix de base : $19.99)

– Beat Cop – $1.99 (prix de base : $14.99)

– Bit.Trip Collection – $2.49 (prix de base : $9.99)

– Blizzard Arcade Collection – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Blossom Tales – $3.74 (prix de base : $14.99)

– Blossom Tales II – $9.74 (prix de base : $14.99)

– Call of Cthulhu – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Cattails – $1.99 (prix de base : $14.99)

– Curse of the Dead Gods – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Death Road to Canada – $4.49 (prix de base : $14.99)

– Dex – $1.99 (prix de base : $19.99)

– Dicey Dungeons – $1.99 (prix de base : $14.99)

– Don’t Starve – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Don’t Starve Together – $5.09 (prix de base : $14.99)

– Dordogne – $13.99 (prix de base : $19.99)

– Down in Bermuda – $1.99 (prix de base : $19.99)

– Elderland – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Embr – $4.99 (prix de base : $19.99)

– FAR: Lone Sails – $2.99 (prix de base : $14.99)

– Figment – $1.99 (prix de base : $19.99)

– Figment 2 – $14.99 (prix de base : $24.99)

– Finding Paradise – $7.19 (prix de base : $11.99)

– For the King – $6.24 (prix de base : $24.99)

– Front Mission 1st: Remake – $27.99 (prix de base : $34.99)

– Griftlands – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Hotshot Racing – $2.99 (prix de base : $19.99)

– Human: Fall Flat – $5.99 (prix de base : $19.99)

– Indivisible Inc. – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Just Die Already – $3.74 (prix de base : $14.99)

– Lair of the Clockwork God – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Layers of Fear 2 – $4.49 (prix de base : $29.99)

– Layers of Fear: Legacy – $2.99 (prix de base : $19.99)

– LEGO Marvel Super Heroes 2 – $5.99 (prix de base : $29.99)

– LEGO Worlds – $5.99 (prix de base : $29.99)

– Lil Gator Game – $11.99 (prix de base : $19.99)

– Lumo – $1.99 (prix de base : $19.95)

– Mark of the Ninja: Remastered – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Minute of Islands – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Monster Boy and the Cursed Kingdom – $9.99 (prix de base : $39.99)

– Mutant Mudds Collection – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Observer – $4.49 (prix de base : $29.99)

– Oceanhorn – $3.74 (prix de base : $14.99)

– Oceanhorn 2 – $17.99 (prix de base : $29.99)

– Othercide – $11.99 (prix de base : $29.99)

– Panzer Dragoon: Remake – $2.49 (prix de base : $24.99)

– Raji: An Ancient Epic – $8.49 (prix de base : $24.99)

– Roguebook – $7.49 (prix de base : $24.99)

– Rogue Lords – $7.49 (prix de base : $24.99)

– Sword of the Necromancer – $3.74 (prix de base : $14.99)

– The Red Lantern – $4.99 (prix de base : $24.99)

– The Wonderful 101: Remastered – $17.99 (prix de base : $39.99)

– This War of Mine – $1.99 (prix de base : $39.99)

– Thomas Was Alone – $1.99 (prix de base : $9.99)

– To the Moon – $7.19 (prix de base : $11.99)

– Vampyr – $9.99 (prix de base : $39.99)

– Velocity 2X – $2.99 (prix de base : $19.99)

– Wargroove – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Warhammer 40,000: Boltgun – $16.49 (prix de base : $21.99)

– Windjammers 2 – $9.99 (prix de base : $19.99)