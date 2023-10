Paris, le 26 octobre 2023 – L’éditeur Microids, les studios Microids Lyon/Paris et Paul Cuisset sont heureux de dévoiler aujourd’hui le Journal des développeurs de Flashback 2. Dans cette vidéo, Paul Cuisset, créateur de la licence, et Anthony Bouraba, l’un des Producers du jeu, vous proposent un aperçu des liens existant entre les jeux Flashback, sorti en 1992, et Flashback 2, disponible le mois prochain. Les développeurs vous révèlent ainsi des informations exclusives sur la suite de l’histoire tant attendue par les nombreux fans. Du retour de Conrad, héros de l’aventure, et de sa quête d’identité ; de sa relation avec son arme A.I.S.H.A., mais également des liens qui unissent d’autres personnages emblématiques de la célèbre franchise. Ils mettent aussi en lumière la manière dont l’essence du jeu original a été maintenue tout en lui insufflant des améliorations significatives. Les fans de la première heure seront ravis de retrouver le mix d’action et d’exploration qui a fait le succès du titre, mais aussi de découvrir les nouvelles mécaniques de jeu qui la modernisent sans la trahir.

À propos de Flashback 2 :

Au 22e siècle, les Mondes-Unis s’étendent en paix à l’ensemble du Système Solaire, mais cet équilibre est menacé par l’invasion des Morphs menée par la redoutable Générale Lazarus. À la recherche de son ami de toujours Ian, Conrad B. Hart plonge à nouveau dans une aventure haletante pleine de rebondissements et de révélations avec l’aide de ses rares alliés dont A.I.S.H.A., son arme emblématique à l’intelligence artificielle développée !

Caractéristiques du jeu :

Plongez dans un univers graphique à l’ambiance Science-Fiction/Cyberpunk et visitez de multiples environnements (New Tokyo, New Washington, la jungle…)

Utilisez A.I.S.H.A. une arme létale adaptative, boostée à l’intelligence artificielle de combat.

Un jeu de plateformes-shooter, fluide, nerveux et précis.

Des environnements 3D pour encore plus d’immersion

Conçu et développé par le créateur de cette licence emblématique, Paul Cuisset.

Flashback 2 sera disponible dès le 16 novembre 2023 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC. Les versions PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch seront disponibles au cours du 1er trimestre 2024.