Paris, le 2 novembre 2023 – SQUARE ENIX® annonce que STAR OCEAN™ THE SECOND STORY R™, le remake en 2,5D du cultissime deuxième épisode de la série STAR OCEAN, est disponible aujourd’hui en version physique et numérique sur les consoles Nintendo Switch™, PlayStation®5 (PS5®) et PlayStation®4 (PS4®), ainsi qu’en version numérique sur PC via STEAM®. STAR OCEAN THE SECOND STORY R remet à neuf le fameux RPG de 1998 avec de charmants graphismes en 2,5D, une bande-son réorchestrée, de nouveaux paramètres de difficulté, de nombreuses améliorations de confort de jeu et bien plus. Une démo jouable est aussi disponible sur chaque plateforme, et les joueurs pourront transférer leur progression de la version démo vers le jeu principal.

« Lors de l’annonce du jeu, la réaction des fans du monde entier nous a grandement enthousiasmés, » raconte Kei Komaki, le producteur du jeu. « Tout au long du développement de STAR OCEAN THE SECOND STORY R, nous avons appris à apprécier les différents éléments du jeu original, et partager notre passion avec d’autres personnes a été une expérience incroyable. Maintenant que le jeu est sorti, nous avons hâte de pouvoir présenter notre vision aux joueurs : celle d’un classique idéal pour les nouveaux fans comme pour les vétérans. »

Dans STAR OCEAN THE SECOND STORY R, Claude, un officier de la Fédération, cherche à rentrer chez lui après avoir été téléporté sur une planète primitive. Il y rencontre une fille nommée Rena qui l’entraîne dans une quête pour sauver le peuple de cette dernière, tout comme d’anciennes prophéties l’annonçaient. Les joueurs peuvent choisir de commencer leur partie avec Claude ou Rena, ce qui pourra modifier les points de vue et les alliés potentiels.

STAR OCEAN THE SECOND STORY R propose un système de combat nerveux en temps réel, une grande richesse dans les compétences disponibles ainsi que des Actions Privées, qui permettent aux joueurs de faire évoluer leur relation avec les membres de l’équipe afin de débloquer des fins différentes.STAR OCEAN THE SECOND STORY R dispose de doublages en anglais et en japonais, y compris ceux réalisés par les acteurs japonais originaux. Des sous-titres en français, italien, allemand et espagnol sont aussi disponibles grâce à une mise à jour logicielle.