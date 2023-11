Londres, Angleterre – 6 novembre 2023 – Les entraîneurs du monde entier sont invités à revenir dans l’arène avec Football Manager 2024, désormais disponible sur toutes les plateformes.

FM24 sur PC et Mac est disponible en téléchargement et jouable sur Steam, Epic Games, Xbox Game Pass et le Microsoft Store. Pour ceux qui ont eu le plaisir de tester l’accès anticipé de FM24 sur Steam ou Epic, il vous suffit de redémarrer le jeu pour installer la mise à jour de la version complète. Les progrès réalisés pendant l’Accès anticipé ne seront pas perdus : il est possible de poursuivre sa carrière entamée avant cette sortie définitive.

Pour fêter la sortie de l’édition la plus complète de la série à ce jour, Sports Interactive publie une bande-annonce de lancement mettant en vedette quatre jeunes pépites du football : les stars de Manchester City, Jérémy Doku et Joško Gvardiol, ainsi que les prometteurs Evan Ferguson et Ansu Fati, de Brighton & Hove Albion. Ces joueurs sont les preuves vivantes de la réputation mondiale de Football Manager quand il s’agit d’identifier les talents d’élite, tandis que la présence de Kaoru Mitoma célèbre comme il se doit l’arrivée du Japon dans le jeu, pour la toute première fois.

« Le jour du lancement est toujours un moment de grande fierté pour notre équipe et je suis absolument ravi de voir Football Manager 2024 disponible sur toutes les plateformes » déclare Miles Jacobson, directeur du studio Sports Interactive. « FM24 a été le titre le plus préacheté de notre histoire, avec un nombre de joueurs actifs dépassant tous les records et plus de 10 millions de matchs joués pendant l’Accès anticipé. L’intérêt pour l’ensemble des versions du jeu est réel et c’est vraiment génial de savoir que vous allez désormais mettre la main sur ce que nous considérons comme le jeu au meilleur rapport qualité-prix du marché. »

Les fans vont pouvoir découvrir de nouvelles façons de jouer avec la sortie de FM24 Console, disponible sur Xbox et PS5. Comme lors des années précédentes, FM24 Console sera également disponible via le Xbox Game Pass, ce qui veut dire que les abonnés au service de Microsoft peuvent commencer leurs carrières sur PC ou console* dès la sortie, sans aucun coût supplémentaire.

Après une première saison phénoménale, FM est également de retour sur Apple Arcade avec Football Manager 2024 Touch. Que vous jouiez sur iPhone, iPad, Mac ou Apple TV, FM24 Touch vous donne la possibilité d’enfiler le costume d’un véritable entraîneur, avec tous les outils nécessaires pour monter une équipe compétitive taillée pour disputer les plus grandes compétitions.

Avec FM24 Touch, les frissons de la gestion footballistique sont de nouveau disponibles pour les fans qui jouent sur Nintendo Switch.

Football Manager 2024 Mobile vient compléter l’offre de cette saison. Disponible exclusivement pour les abonnés Netflix, FM24 Mobile regorge de nouveaux ajouts pour aider les fans à atteindre le nirvana footballistique.