Nouveaux produits du JCC Pokémon disponibles pour les fêtes, ​ notamment le Calendrier des fêtes du JCC Pokémon, pour la première fois en français.

Le 3 Novembre 2023 – The Pokémon Company International vient de publier la nouvelle extension Écarlate et Violet – Faille Paradoxe du Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon, disponible dès aujourd’hui dans les magasins participants du monde entier.

Inspirée par les Pokémon Paradoxe des jeux vidéo Pokémon Écarlate et Pokémon Violet, l’extension Écarlate et Violet – Faille Paradoxe introduit les Pokémon et les cartes Dresseur Temps passé et Temps futur. Les Pokémon Temps passé, qui incarnent l’endurance et la puissance, disposent en général d’attaques directes qui infligent de nombreux dégâts, et il est plus difficile de les mettre K.O. Maîtrisant la vitesse et la technique, les Pokémon Temps futur ont des talents et des attaques dont les effets supplémentaires permettent d’élaborer des manœuvres astucieuses et des stratégies ingénieuses. De plus, les cartes Dresseur Temps passé soutiennent en général les Pokémon Temps passé, tandis que les cartes Dresseur Temps futur soutiennent les Pokémon Temps futur.

​Les Capsules Techniques font également leur retour dans l’extension Écarlate et Violet – Faille Paradoxe du JCC Pokémon sous forme de nouvelles cartes Outil Pokémon qui, une fois attachées, permettent d’accéder à une nouvelle attaque.

​Les cartes de l’extension Écarlate et Violet – Faille Paradoxe sont maintenant disponibles dans les boosters, les Coffrets Dresseur d’élite et les collections spéciales dans les magasins participants du monde entier.

À l’occasion de la saison des fêtes, les fans de Pokémon pourront également trouver le Calendrier des fêtes du JCC Pokémon dans les magasins participants. Disponible pour la première fois en français, le Calendrier des fêtes du JCC Pokémon contient 25 surprises, de cartes brillantes spéciales avec un tampon festif à des boosters et plus encore.