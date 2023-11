Aujourd’hui, SEGA a annoncé que le Dr. Eggman se raserait la moustache pour la première fois en plus de 30 ans, afin de célébrer le nouveau partenariat entre Movember, la principale association caritative pour la santé masculine, et Sonic Superstars. L’un des méchants les plus célèbres de l’histoire du jeu vidéo, l’antagoniste principal de Sonic the Hedgehog, a sorti son rasoir et arborera un nouveau look pendant tout le mois de novembre !

Pour sensibiliser à la santé masculine, SEGA a également commandé une étude qui a révélé qu’un tiers (34 %) des hommes âgés de 16 à 24 ans ont participé au Movember. Près d’un cinquième (18 %) ont souhaité se laisser pousser la moustache pour la première fois parce qu’ils voulaient ressembler à leur personnage préféré. Freddie Mercury a été élu la personnalité ayant la moustache la plus emblématique de la culture populaire ! Il faut également noter que le Dr. Eggman devance Hulk Hogan, la star de la pop Prince et le présentateur Ron Burgundy.

L’étude a révélé que deux personnes sur cinq (39 %) de la génération Z considèrent que la moustache est à la mode, ce qui a amené un tiers (35 %) des hommes de 16 à 24 ans à porter une moustache actuellement, tandis que trois sur cinq (62 %) admettent avoir déjà essayé de s’en faire pousser une.

L’essor de la moustache joue également un rôle dans leur vie amoureuse. Un quart des jeunes de la génération Z considèrent qu’une moustache rend un homme plus séduisant, et un cinquième sont plus enclins à sortir avec un homme dont la lèvre supérieure est touffue. En fait, un dixième vont jusqu’à déclarer qu’ils ne sortiraient qu’avec un homme moustachu, et 14 % avouent qu’ils auraient « la nausée » s’ils découvraient que l’homme qu’ils fréquentent est incapable de s’en faire pousser une. Un homme sur dix âgé de 16 à 24 ans admet avoir une moustache parce que son ou sa partenaire l’a encouragé à la laisser pousser, tandis qu’un sur cinq a essayé sans succès.

Daniel Lazarides, vice-président EMEA du marketing central chez SEGA, a déclaré : « Nous admirons depuis longtemps tous les efforts déployés par Movember pour soutenir la santé masculine, et nous sommes ravis de contribuer à la sensibilisation à cette cause importante en retirant l’une des moustaches les plus célèbres de l’histoire de la culture populaire. Sonic Superstars rend hommage aux jeux classiques en 2D des années 90, c’était donc le moment idéal pour présenter le Dr. Eggman d’une manière inédite pour les fans, sans la moustache qu’il porte depuis plus de 30 ans. Nous comptons sur vous pour vous mobiliser aux côtés du Dr. Eggman en vous faisant sponsoriser pour faire pousser votre moustache en ce mois de novembre ! »

Anne-Cecile Berthier, directrice de Movember pour le Royaume-Uni et l’UE, ajoute : « Lorsque nous avons appris que SEGA et Sonic Superstars voulaient soutenir Movember en rasant la moustache emblématique du Dr. Eggman pour la toute première fois, nous savions que le résultat serait frappant. Sonic est l’une des franchises de jeux vidéo les plus célèbres au monde, et nous sommes reconnaissants au Dr. Eggman d’avoir mis de côté son rêve de domination du monde pour nous aider à sensibiliser le public à la santé masculine. Nous espérons que notre partenariat avec SEGA incitera davantage de personnes à s’impliquer et à soutenir notre campagne de collecte de fonds pour Movember. »

Rejoignez Sonic, Tails, Knuckles et Amy dans une aventure inédite afin de déjouer les plans diaboliques du Dr. Eggman et de Fang, qui cherchent à transformer les animaux géants des îles en Badniks !

Sonic Superstars est disponible en versions numérique et physique sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, et Nintendo Switch™, ainsi qu’en version numérique sur PC.