Snakebird est un jeu de puzzle simple d’approche et étonnamment complexe, qui met en scène des oiseaux-serpents très affamés. Résolvez les niveaux compliqués et aidez les oiseaux-serpents à obtenir leurs fruits préférés ! La suite, Snakebird Primer, poursuit l’aventure avec une nouvelle île à parcourir et des niveaux plus accessibles. Les deux jeux seront disponibles sur Nintendo Switch sous la forme d’une expérience fusionnée appelée Snakebird Complete.

Le développeur Noumenon Games et l’éditeur de jeux de réflexion Astra Logical viennent d’annoncer que leur jeu de puzzle Snakebird et sa suite Snakebird Primer arriveront sur Nintendo Switch ce 24 novembre, et sur PC plus tard dans l’année. L’aventrue combine les deux clasiques du jeu de puzzle en un seul ensemble complexe appelé Snakebird Complete.

À propos du jeu :

Est-ce un oiseau ? Est-ce un serpent ? Les deux à la fois ! Suivez une équipe d’oiseaux-serpents affamés et aidez-les à obtenir leurs fruits préférés ; plus ils mangeront, plus ils deviendront longs ! Trouvez la bonne forme pour la tâche à accomplir, qu’il s’agisse de pousser, de soulever, de se téléporter ou encore de défier les lois de la physique.

Snakebird est un jeu de puzzle simple d’approche et étonnamment complexe, plein de défis cérébraux. La suite, Snakebird Primer, poursuit le plaisir avec un casting élargi, une nouvelle île à parcourir et des niveaux plus accessibles. Snakebird Complete fusionne les deux jeux en une expérience complète pour la Nintendo Switch, avec une toute nouvelle carte du monde et un système d’indices !

Caractéristiques principales :

Relevez le défi avec Snakebird ou profitez d’un moment plus tranquille avec Snakebird Primer et ses niveaux plus accessibles !

Des énigmes et des défis étonnamment complexes.

Des oiseaux qui sont aussi des serpents ! Ou alors l’inverse, on ne sait pas trop.

Mangez des fruits et grandissez au fur et à mesure !

Traversez différentes zones et différents thèmes en vous tortillant.

NOUVEAU ! Une carte du monde qui vous permet de passer d’un monde à l’autre !

NOUVEAU ! Un système d’indices pour ne jamais rester bloqué dans un niveau !