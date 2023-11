Faites connaissance avec certains des charmants habitants de Moominvalley dans la nouvelle bande-annonce consacrés aux personnages !

STOCKHOLM – 29 septembre 2023 – Le studio norvégien Hyper Games et l’éditeur suédois Raw Fury sont ravis d’annoncer que Snufkin : Melody of Moominvalley sera disponible sur Nintendo Switch, Android et iOS ! Précédemment annoncé pour PC, l’aventure musicale qui se déroule dans le monde enchanté de Moomin, créé par la célèbre autrice finlandaise Tove Jansson.

Snufkin : Melody of Moominvalley est un jeu d’aventure narratif musical dans lequel Snufkin restaure la vallée et aide les personnages et bestioles excentriques qui y habitent. De nombreux jardins plutôt affreux ont fait leur apparition à Moominvalley, perturbant le paysage et sa nature harmonieuse. À vous de distraire les policiers, d’arracher les panneaux et de renverser les statues mal placées pour restaurer la nature et les maisons des habitants tout en mettant fin aux plans du gardien du parc…

Découvrez un jeu magnifiquement conçu et typiquement nordique, animé par des histoires, des émotions et une atmosphère mélancolique tirés de l’univers des Moomin de Tove Jansson. Vous êtes invités à vivre une expérience pour tous les âges, qui combine des mécanismes de monde ouvert, des puzzles, de la furtivité et des éléments mélodiques !

Caractéristiques :

Partez pour un jeu d’aventure cosy, riche en histoires, dans un style artistique inspiré des livres de contes

Chassez le gardien du parc et ses horribles jardins de Moominvalley à l’aide de votre fidèle harmonica, de votre discrétion et des amis que vous rencontrerez lors de votre aventure

Rencontrez plus de 50 personnages tous plus charmants les uns que les autres, qui ont élu domicile à Moominvalley

Découvrez un gameplay narratif et une myriade d’histoires et de quêtes impliquant les personnages inspirés de l’œuvre de Tove Jansson

Explorez le monde ouvert de Moominvalley et résolvez des énigmes musicales et environnementales pour découvrir ce qui se passe dans la vallée

Plongez dans la magnifique bande-son et les mélodies composées en collaboration avec Sigur Rós

Snufkin : Melody of Moominvalley sera lancé sur PC et Nintendo Switch au premier trimestre 2024. La version iOS et Android arrivera par la suite.