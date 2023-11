On l’avait presque oublié, mais la version Nintendo Switch de Kingdom Come : Deliverance semble toujours d’actualité.

Un listing pour le jeu a été ajouté sur Amazon cette semaine, avec la boîte illustrée ci-dessus. Quelques captures d’écran sont également incluses, bien qu’elles semblent provenir de la version PC.

L’édition Switch de Kingdom Come : Deliverance devrait être lancée en tant qu’édition royale, ce qui signifie que les joueurs recevront à la fois le jeu principal et tous les contenus additionnels. Nous noterons que nous avons brièvement vu une date de sortie du 16 février 2024.

D’ici à ce que Kingdom Come : Deliverance soit lancé sur Nintendo Switch, cela pourrait faire près de trois ans qu’il a été annoncé pour la plateforme. Une annonce pour le jeu a été repérée pour la première fois sur le site japonais de Nintendo au tout début de l’année 2021, mais peu de temps après, le responsable des relations publiques du jeu a déclaré qu’il s’agissait d’une erreur. Puis, en juin de la même année, un portage Switch a été officiellement annoncé via le communiqué de presse ci-dessous :

Koch Media et Warhorse Studios sont heureux d’annoncer que les développeurs à l’origine de Kingdom Come: Deliverance rejoignent Prime Matter, le tout nouveau label d’édition du distributeur allemand.

« Nous avons parcouru un long chemin depuis la création de Warhorse Studios en 2011 jusqu’au succès du lancement de Kingdom Come: Deliverance en 2018 avec Koch Media. Depuis leur soutien sur cette sortie, nous sommes maintenant heureux de s’associer à nouveau avec eux et ainsi accompagner Prime Matter, leur tout nouveau label d’édition, en le rejoignant » déclare Tobias Stolz-Zwilling, PR Manager chez Warhorse Studios.

« Warhorse Studios est rapidement devenu un ajout incontournable à la famille Koch Media. Avec son arrivée dans notre nouveau label d’édition, nous n’avons pas seulement accueilli de futurs titres prometteurs, mais également beaucoup de talents et d’expérience » précise Mario Gerhold, Global Brand et Directeur Marketing chez Koch Media.

Cette annonce est également accompagnée d’une autre information importante, Kingdom Come: Deliverance sortira sur Nintendo Switch. Cela est né d’une « formidable erreur ». En effet, alors qu’à la fin de l’année 2020, Kingdom Come: Deliverance Royal Edition a été annoncé sur PlayStation 4 au Japon, le jeu avait été par ailleurs annoncé par erreur sur Nintendo Switch. A l’époque ce n’était pas dans les plans du studio de le sortir sur cette plateforme. Bien que rapidement corrigée, les nombreux retours positifs face à cette annonce ont permis à Warhorse Studios et Koch Media d’ouvrir les yeux pour rendre l’impensable, pensable. Saber Interactive, partenaire de longue date de Koch Media, a prouvé à de multiples occasions qu’il est le candidat idéal pour travailler sur cette version.

« C’est incroyable de voir à quel point l’implication et l’influence des joueurs à travers le monde peuvent avoir un impact sur le développement d’un jeu. Les nombreux retours et réactions des fans nous ont fait reconsidérer nos options. Ainsi, nous nous sommes associés à Saber Interactive, qui s’est révélé être le partenaire parfait pour ce projet ambitieux », ajoute Tobias Stolz-Zwilling.