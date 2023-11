Les précommandes numériques sur l’eShop de la Nintendo Switch pour JUJUTSU KAISEN CURSED CLASH sont disponibles dès maintenant pour 59,99€.

Prévu pour le 2 février 2024, comme vous pouvez le voir dans le calendrier des sorties, le jeu permet aux joueurs de revivre l’histoire originale et l’action de l’anime primé JUJUTSU KAISEN à travers le protagoniste Yuji Itadori. Dans une nouvelle bande-annonce publiée aujourd’hui, Bandai Namco a fait appel à Junya Enoki pour la narration. Pour ceux qui l’ignorent, Junya Enoki est la voix de Yuji Itadori dans la version japonaise de JUJUTSU KAISEN. Il n’y a certainement personne de mieux pour insuffler de la vie à ce jeu à venir !

Junya Enoki est un talentueux acteur de doublage japonais, né le 19 octobre 1988 à Kanagawa, au Japon. Sa carrière florissante dans l’industrie du doublage lui a permis de se faire un nom en prêtant sa voix à une multitude de personnages dans des animes, des jeux vidéo et d’autres médias. Sa passion pour le métier de comédien vocal l’a mené à incarner des rôles variés, allant des jeunes protagonistes aux personnages plus matures. Il est reconnu pour sa capacité à transmettre des émotions authentiques à travers sa voix, ce qui lui a valu de jouer des rôles marquants dans plusieurs œuvres populaires. Enoki a été impliqué dans des projets d’animes très appréciés, tels que « Given » où il a prêté sa voix au personnage Mafuyu Satou, contribuant ainsi à l’émotion et à la profondeur du personnage. Il a également joué le rôle de Fushi dans « To Your Eternity » (Fumetsu no Anata e), offrant une performance captivante qui a touché les spectateurs par sa sensibilité. En dehors de ces rôles, il a également été remarqué pour ses performances dans des séries comme « Hataraku Saibou » (« Cells at Work! ») où il a incarné U-1146, un globule blanc courageux et déterminé, ainsi que dans « Jujutsu Kaisen » où il a prêté sa voix à Yuuji Itadori, le protagoniste principal de l’histoire.

JUJUTSU KAISEN CURSED CLASH est un jeu d’action et de combat en 3D basé sur le manga et l’anime très populaires JUJUTSU KAISEN. Formez des équipes de deux personnages pour participer à des combats exaltants et intenses et défendre l’humanité contre les monstres connus sous le nom de Malédictions dans le Tokyo moderne du lycée Jujutsu. Les différentes combinaisons de personnages auront des synergies et des dynamiques de puissance uniques, résultant en un large éventail de puissantes attaques en équipe, de combinaisons explosives et bien plus encore.

Les « techniques maudites » peuvent être maîtrisées en terminant des combats pour augmenter le niveau de puissance de chaque combattant, ce qui permet de débloquer des attaques plus puissantes au fur et à mesure de la progression. Le jeu propose plus de 15 combattants jouables, dont les personnages préférés des fans : Yuji Itadori, Megumi Fushiguro, Nobara Kugisaki, Gojo Satoru, Maki Zen’in, Toge Inumaki, Panda et le légendaire Roi des Malédictions, Ryomen Sukuna.

JUJUTSU KAISEN CURSED CLASH proposera un mode histoire issue de la saison 1 de l’anime et de Jujutsu Kaisen 0, permettant aux joueurs d’affronter de puissants ennemis lors de combats intenses en 2 contre 2. Afin de tester leurs nombreuses techniques maudites avec ou contre des amis, un mode coopératif et compétition en ligne sera également disponible au lancement, permettant aux joueurs de faire équipe en ligne et d’affronter d’autres adversaires du monde entier dans des matchs classés ou amical.

Pour mettre en valeur leurs techniques de combat avec style, un large éventail de costumes peut être débloqué pour les personnages, en jouant au jeu ou dans les DLC à venir, ainsi que des cartes de profils pour mettre à jour leur profil en ligne !

Trois éditions différentes seront disponibles pour JUJUTSU KAISEN CURSED CLASH :

L’Edition Standard

Jeu de base

Bonus de précommande : tenues de 2de de l’école d’exorcisme

L’Edition Deluxe

Jeu de base

Bonus de précommande : tenues de 2de de l’école d’exorcisme

Le DLC : Inventaire caché / Mort prématurée

Le mini-jeu Jujusta 2024 Baseball

L’Edition Ultimate

Jeu de base

Bonus de précommande : tenues de 2de de l’école d’exorcisme

Le DLC : Inventaire caché / Mort prématurée

Le mini-jeu Jujusta 2024 Baseball

Un Artbook numérique et la bande originale

Le DLC : Tenues de Fin d’Anime thème 1