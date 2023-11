Comme chaque lundi, Nintendo propose de nouvelles promotions sur l’eShop de la console hybride.

Les promotions ne sont disponibles que sur l'eShop US, il faudra donc créer un compte US pour rendre ces promotions accessibles et utiliser une carte bleue compatible ou des cartes eShop US.

– Alex Kidd in Miracle World DX – $5.99 (prix de base : $19.99)

– Aragami – $7.49 (prix de base : $29.99)

– Aragami 2 – $23.99 (prix de base : $39.99)

– Axiom Verge – $9.99 (prix de base : $19.99)

– Axiom Verge 2 – $15.99 (prix de base : $19.99)

– Blasphemous 2 – $20.09 (prix de base : $29.99)

– Blue Fire – $6.79 (prix de base : $19.99)

– Brigandine: The Legend of Runersia – $19.99 (prix de base : $49.99)

– Crypt of the NecroDancer – $3.99 (prix de base : $19.99)

– Deemo: Reborn – $15.00 (prix de base : $25.00)

– Descenders – $8.74 (prix de base : $24.99)

– Dimension Drive – $1.99 (prix de base : $12.99)

– El Hijo – $6.99 (prix de base : $19.99)

– Ender Lilies – $12.49 (prix de base : $24.99)

– Epic Chef – $6.24 (prix de base : $24.99)

– Everspace – $9.99 (prix de base : $39.99)

– Fate/Extella Link – $19.99 (prix de base : $49.99)

– Gear.Club Unlimited – $1.99 (prix de base : $14.90)

– Gear.Club Unlimited 2 – $2.49 (prix de base : $24.99)

– Goblin Sword – $1.99 (prix de base : $4.99)

– Gunman Clive HD Collection – $1.99 (prix de base : $4.99)

– Inside – $1.99 (prix de base : $19.99)

– Kao the Kangaroo – $12.89 (prix de base : $29.99)

– Kero Blaster – $2.99 (prix de base : $9.99)

– King of Seas – $4.99 (prix de base : $24.99)

– Let’s Build a Zoo – $10.99 (prix de base : $19.99)

– Limbo – $1.99 (prix de base : $9.99)

– Magical Drop VI – $20.09 (prix de base : $29.99)

– Mechstermination Force – $4.79 (prix de base : $11.99)

– Melty Blood: Type Lumina – $24.99 (prix de base : $49.99)

– Mighty Goose – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Monster Sanctuary – $4.99 (prix de base : $19.99)

– Moving Out – $6.24 (prix de base : $24.99)

– My Time at Portia – $2.99 (prix de base : $29.99)

– Neon Abyss – $5.99 (prix de base : $19.99)

– Onimusha: Warlords – $7.99 (prix de base : $19.99)

– Overcooked 2 – $6.24 (prix de base : $24.99)

– Overcooked: All You Can Eat – $15.99 (prix de base : $39.99)

– Postal Redux – $3.49 (prix de base : $9.99)

– Record of Lodoss War: Deedlit in Wonder Labyrinth – $17.49 (prix de base : $24.99)

– Rise: Race the Future – $6.59 (prix de base : $16.49)

– RIVE: Ultimate Edition – $1.99 (prix de base : $14.99)

– Rune Factory 4 Special – $19.49 (prix de base : $29.99)

– Sherlock Holmes: The Awakened – $19.99 (prix de base : $39.99)

– Sherlock Holmes: The Devil’s Daughter – $7.49 (prix de base : $29.99)

– Sherlock Holmes and the House of the Baskervilles – $1.99 (prix de base : $12.99)

– Story of Seasons: A Wonderful Life – $29.99 (prix de base : $49.99)

– Story of Seasons: Friends of Mineral Town – $15.99 (prix de base : $39.99)

– Swords & Soldiers – $1.99 (prix de base : $7.49)

– Syberia 3 – $2.49 (prix de base : $24.99)

– TASOMACHI: Behind the Twilight – $9.99 (prix de base : $19.99)

– The Escapists – $2.99 (prix de base : $14.99)

– The Escapists 2 – $4.99 (prix de base : $19.99)

– The Good Life – $19.99 (prix de base : $39.99)

– The House of the Dead: Remake – $6.24 (prix de base : $24.99)

– The Sinking City – $7.49 (prix de base : $49.99)

– The Testament of Sherlock Holmes – $9.99 (prix de base : $24.99)

– Tiny Metal – $4.49 (prix de base : $14.99)

– Toki Tori – $1.99 (prix de base : $4.99)

– Toki Tori 2+ – $1.99 (prix de base : $14.99)

– Turnip Boy Commits Tax Evasion – $5.09 (prix de base : $14.99)

– Vaporum – $3.74 (prix de base : $24.99)

– Worms W.M.D – $5.99 (prix de base : $29.99)

– Yooka-Laylee and the Impossible Lair – $5.99 (prix de base : $29.99)

– YumeNikki: Dream Diary – $5.99 (prix de base : $19.99)