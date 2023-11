Persona 5 Tactica sortira sur Switch le 17 novembre 2023 sur Nintendo Switch, notre preview est disponible ici. ATLUS a publié une nouvelle bande-annonce pour Persona 5 Tactica qui présente le contenu téléchargeable Day-One « Repaint Your Heart », le personnage Kasumi Yoshizawa (interprété par Sora Amamiya).

« Une belle étudiante, admise à l’Académie Shujin la même année que le Protagoniste », lit-on dans la description officielle de Kasumi. « Avec d’excellents résultats en gymnastique depuis le collège, l’Académie a de grands espoirs pour sa carrière athlétique. Sa Persona est Cendrillon. »

Présentation de Kasumi Yoshizawa

Kasumi Yoshizawa est un personnage important introduit dans Persona 5 Royal, une version étendue et améliorée du jeu original Persona 5.

Kasumi est une nouvelle étudiante transférée au lycée Shujin. Elle est une gymnaste talentueuse et a de grandes aspirations pour devenir une championne nationale. Son passé est entouré de mystère et de tragédie, avec des liens intrigants avec d’autres personnages de l’histoire. Kasumi joue un rôle significatif dans « Persona 5 Royal. » Elle rencontre le protagoniste, Joker, et devient rapidement amie avec lui. Sa personnalité énergique et positive lui permet de se lier facilement avec les autres personnages. Au fil de l’histoire, Kasumi se trouve impliquée dans les événements liés aux Phantom Thieves, le groupe principal de Persona 5, et elle découvre peu à peu des éléments clés du mystère entourant les Palaces et la Métaverse.

Comme les autres personnages de « Persona 5, » Kasumi possède la capacité d’invoquer un Persona, une manifestation de son esprit. Son Persona, nommé « Cendrillon, » est basé sur le conte de fées de la jeune fille qui devient princesse. Ses compétences et aptitudes spéciales sont liées à cette histoire et incluent des capacités physiques et agiles.

Kasumi est décrite comme étant optimiste, déterminée et énergique. Malgré des épreuves personnelles, elle montre une force intérieure impressionnante et une détermination à réaliser ses rêves de gymnaste. Elle apporte une lueur d’optimisme au groupe, bien que son passé cache des douleurs et des secrets qui influent sur son caractère.

L’histoire de Kasumi Yoshizawa (avec spoil)

Au fur et à mesure que l’histoire progresse, des éléments surprenants sur Kasumi commencent à émerger. Il est révélé qu’elle a une sœur jumelle, Sumire, qui était également une gymnaste talentueuse. Cependant, Sumire a été impliquée dans un accident tragique qui a mis fin à sa carrière et l’a plongée dans une profonde détresse émotionnelle. Kasumi, rongée par la culpabilité et le chagrin de l’accident de sa sœur, a pris l’identité de Sumire pour continuer sa carrière de gymnaste. Cette décision a été influencée par la pression des attentes de sa famille et des autres. Elle a adopté l’identité de sa sœur décédée pour honorer son souvenir et poursuivre ses rêves inachevés.

Les révélations sur l’identité de Kasumi/Suivre sont essentielles pour comprendre sa connexion avec le Palace de Maruki, un psychologue qui manipule la réalité à l’aide du Metaverse. Le Palace de Maruki est le centre des altérations de la réalité et des désirs de chacun. Dans ce Palace, Kasumi/Suivre est confrontée à ses propres désirs et aux regrets liés à l’accident de sa sœur. Plus tard dans l’histoire, grâce aux Phantom Thieves et à Joker, Kasumi réalise la vérité sur son identité et le besoin de faire face à sa propre douleur pour avancer.

Elle choisit de redevenir elle-même, Kasumi Yoshizawa, et non pas l’ombre de sa sœur. Cette décision est un moment clé de croissance pour son personnage, symbolisant sa capacité à faire face à sa propre vérité et à trouver sa propre voie dans la vie. Son arc narratif est une exploration émotionnelle des conséquences de la perte, de l’identité et de la pression sociale. Il met en lumière la force intérieure de Kasumi pour surmonter les obstacles et choisir sa propre voie, indépendamment des attentes des autres.