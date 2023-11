Paris, 21 novembre 2023 – Arpentez les jolies ruelles parisiennes baignées de soleil pour rencontrer la brillante équipe de Pastagames, qui partage un peu de sa magie créative juste après la sortie de son plateformer coopératif bienveillant KarmaZoo. Prenez quelques minutes pour tout savoir sur ces développeurs et développeuses au grand cœur, de Pix the Cat à une technologie audio over the top en passant par un atelier DIY de création de tuiles. Et oui, même le métro peut être un endroit de sociabilité douce !

L’équipe est heureuse d’annoncer que la communauté KarmaZoo a déverrouillé la toute première récompense du KarmaPass, le système qui rétribue la coopération avec du contenu gratuit. Tout le monde a désormais accès à l’avatar Cactus : n’hésitez pas à partager toujours plus d’amour pour déverrouiller davantage de surprises !

Le jeu de plateforme collaboratif est disponible sur PS5, Xbox Series S|X, PC et Nintendo Switch. Rendez-vous sur karmazoogame.com si vous êtes en manque d’amour (ou d’infos).