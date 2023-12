Réunissez une improbable équipe de héros dans Super Mario RPG, devenez la sorcière ou le sorcier que vous voulez être dans Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard, prenez la pose dans WarioWare: Move it! et bien plus ! Voici un aperçu des titres qui sont arrivés en novembre sur le Nintendo eShop.

Les jeux présents :

-Super Mario RPG

-Hogwarts Legacy : L’Héritage de Poudlard

-Fashion Dreamer

-WarioWare: Move It!

-Persona 5 Tactica

-Star Ocean The Second Story R

-Football Manager 2024 Touch

-Bluey : Le Jeu Vidéo

-Naruto X Boruto Ultimate Ninja STORM Connections