Soyez à l’affût de Pokémon chromatiques dans les apparitions massives et festives qui se dérouleront à Paldea et à Septentria !

Les fêtes approchent à grands pas, tout comme la sortie du DLC Le trésor enfoui de la Zone Zéro, Volume 2 : Le Disque Indigo. C’est l’occasion de profiter des évènements que vous réservent Pokémon Écarlate et Pokémon Violet. Du vendredi 8 décembre 2023 à 00:00 UTC au jeudi 21 décembre 2023 à 23:59 UTC, des apparitions massives de Flabébé se produiront à Paldea et des apparitions massives de Funécire auront lieu à Septentria. Des Pokémon chromatiques auront plus de chances d’apparaître lors de ces évènements spéciaux, alors ne manquez pas cette opportunité d’en croiser !

Plusieurs spécimens d’une même espèce de Pokémon apparaissent au même endroit durant ces phénomènes. Vous devez télécharger les dernières Actus Poké Portail et installer la dernière mise à jour du jeu pour prendre part aux apparitions massives évènementielles.

Bonne chance dans votre chasse aux Flabébé et Funécire chromatiques !