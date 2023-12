Entrez dans un monde parallèle de celui d’Eastward dans ce DLC à venir.

Sam et John démarrent une nouvelle vie dans un village de montagne reculé. Travaillez la terre, occupez-vous du bétail, et concoctez de bons petits plats pour des amis familiers… mais aussi étrangement différents. Savourez une vie tranquille dans cette simulation de ferme tout en pixels. Eastward: Octopia fera son arrivée cet hiver sur Nintendo Switch.

Chucklefish et Pixpil ont révélé la date de sortie définitive d’Eastward : Octopia, la prochaine extension DLC du jeu. Elle sera prête le 31 janvier 2024. Eastward : Octopia a été annoncé lors d’un Nintendo Direct en septembre. Son lancement était alors prévu pour les fêtes de fin d’année.

N’oubliez pas qu’Eastward : Octopia est une aventure distincte et les joueurs n’ont pas besoin d’avoir terminé le jeu principal pour accéder au DLC. Mais, il se trouve dans le menu principal, vous aurez donc toujours besoin du jeu pour y accéder. Le prix du DLC est fixé à 5,99 $ / 4,99 £ / 5,89 €.

Sam et John repartent à l’aventure ! Dans cette sympathique simulation de travail à la ferme à l’histoire passionnante, les joueurs pourront cultiver des produits agricoles, élever du bétail et transformer un champ de foire à l’abandon en village prospère grâce à l’aide des personnages hauts en couleur d’Eastward. Dans un univers parallèle où le temps et l’espace n’ont plus d’emprise, Sam et John se sont retirés dans un coin tranquille au milieu de nulle part pour y démarrer une nouvelle vie. C’est à Octopia qu’ils ont décidé d’investir toutes leurs économies dans une ferme délabrée en manque d’amour.

Déchaînez votre créativité culinaire grâce aux bons ingrédients de la ferme tout frais pour réaliser de délicieuses recettes. Les meilleures sont regroupées dans le grand livre de cuisine de John, qui détaille un large éventail de nouveaux ingrédients à découvrir. Faites déguster de bons petits plats à Sam et à vos nouveaux voisins, et entamez ensemble un voyage au pays des saveurs de Octopia.

Transformez un parc d’attractions abandonné en communauté prospère en bâtissant et en retapant boutiques et maisons. À mesure que Octopia s’agrandira, d’autres visages familiers viendront mettre un peu de couleur dans le paysage, dont certains pourraient même décider de poser leurs valises pour de bon ! De leur côté, vos nouveaux voisins amélioreront le quotidien de la ferme grâce à des objets et des technologies bien utiles ! Il est temps de faire – à nouveau – la connaissance de vos voisins. Cassez la graine avec de vieux amis ou des petits nouveaux dans un monde tranquille plein de pixels. À Octopia, pas de miasme ni de péripéties : seulement de bons moments passés ensemble à partager des délices culinaires et à travailler dur vers un projet commun. Les gourmets et les voyageurs en manque de campagne n’hésiteront pas à venir de loin. Pourtant, même dans ces terres tranquilles, de secrets sont là, tapis dans l’ombre, attendant d’être mis au jour…