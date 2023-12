Découvrez une aventure épique du Moyen-Âge, à travers le monde !

Un nouveau chapitre du célèbre RPG médiéval, Kingdom Come : Delivrance, se prépare à s’ouvrir avec son lancement sur Nintendo Switch début 2024 .

Développé par Saber Interactive et en collaboration avec Warhorse Studios, retrouvez cette incroyable saga immersive au creux de votre main, sur votre écran de Nintendo Switch.

La Royal Edition, une expérience portable épique

Retrouvez Henry et sa quête de vengeance dans le cadre d’une guerre civile brutale se déroulant au cœur de la Bohème médiévale, le tout prenant vie sur Nintendo Switch.

La Royal Edition sera disponible en physique mais également sur le Nintendo eShop en 2024 et inclura l’ensemble des DLCs déjà connus : Treasures of the Past, From the Ashes, The Amorous Adventures of Bold Sir Hans Capon, Band of Bastards et A Woman’s Lot.

Un Royaume en ébullition : la Bohème médiévale

La Bohême, une région imprégnée de culture mais aussi de conflits, vous attend. À la mort de l’empereur Charles IV, le chaos règne, et Kingdom Come : Deliverance vous plonge dans un monde déchiré par la guerre, la corruption et la discorde. Venceslas, le naïf héritier de la couronne, doit faire face à une invasion impitoyable de Sigismond le Renard Rouge. Enlevée et privée de souverain, la Bohême se retrouve sans défense.

Pris dans le maelström, vous rejoignez la résistance du seigneur Radzig Kobyla afin de lutter pour l’avenir de votre territoire.

Caractéristiques de la version portable :

Un monde ouvert extrêmement réaliste : Des châteaux majestueux, des paysages immenses, tous présentés dans des graphismes époustouflants.

Des châteaux majestueux, des paysages immenses, tous présentés dans des graphismes époustouflants. Un scénario non-linéaire : Résolvez des quêtes de multiples façons et affrontez les conséquences de vos décisions.

Résolvez des quêtes de multiples façons et affrontez les conséquences de vos décisions. Des combats exigeants : À distance, en mêlée ou de façon furtive. Choisissez vos armes et exécutez des dizaines de combos uniques dans des batailles aussi exaltantes qu’impitoyables.

À distance, en mêlée ou de façon furtive. Choisissez vos armes et exécutez des dizaines de combos uniques dans des batailles aussi exaltantes qu’impitoyables. Un personnage en développement : Choisissez votre équipement, améliorez vos compétences et apprenez de nouveaux atouts.

Choisissez votre équipement, améliorez vos compétences et apprenez de nouveaux atouts. Un monde dynamique : Vos actions influencent les réactions des gens qui vous entourent. Combattez, volez, séduisez, menacez, persuadez ou corrompez. C’est à vous de voir.

Vos actions influencent les réactions des gens qui vous entourent. Combattez, volez, séduisez, menacez, persuadez ou corrompez. C’est à vous de voir. Une authenticité historique : Rencontrez des personnages historiques réels et découvrez la réalité de la Bohème médiévale.

Découvrez le Moyen-Âge, n’importe où et n’importe quand. Kingdom Come : Delivrance sera disponible sur Nintendo Switch début 2024 et invitera ses joueurs à embarquer pour un voyage inoubliable à travers le temps, dans un monde historiquement riche et visuellement époustouflant. Depuis chez vous, dans la voiture ou dans le bus, plongez dans le royaume médiéval de Kingdom Come : Délivrance et façonnez votre destin.