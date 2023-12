Comme chaque semaine via Famitsu, voici le top des ventes de la semaine (du 20 au 26 novembre 2023) sur le sol nippon (ventes physiques uniquement).

Les ventes de Dragon Quest Monsters 3 au Japon ont connu une baisse relativement faible par rapport à Joker 3. Avec le numérique, il devrait se situer aux alentours de 500 000, au-dessus de tous les jeux 3DS et être le troisième plus gros lancement de DQM au Japon, après les deux premiers jeux Joker (voir plus bas). Si l’on s’en tient à ce lancement de ~500k avec le numérique, ce devrait être le plus gros lancement pour un spin off de Dragon Quest au Japon depuis le premier jeu Heroes en 2015. La vente physique à elle seule représente deux fois plus que DQ Treasures de l’année dernière et considérablement plus que DQ Builders 2.

Les ventes vont vite se tarir, le jeu étant en rupture de stock totale au Japon et Square-Enix a clairement signifié aux joueurs d’aller sur l’eShop plutôt que d’attendre des réassorts.

01./00. [NSW] Dragon Quest Monsters: The Dark Prince # <RPG> (Square Enix) {2023.12.01} (¥6.980) – 346.583 / NEW

02./01. [NSW] Momotaro Dentetsu World: Chikyuu wa Kibou de Mawatteru! <TBL> (Konami) {2023.11.16} (¥6.300) – 64.946 / 477.956 (-34%)

03./02. [NSW] Super Mario Bros. Wonder <ACT> (Nintendo) {2023.10.20} (¥5.980) – 61.794 / 1.150.511 (-2%)

04./03. [NSW] Super Mario RPG <RPG> (Nintendo) {2023.11.17} (¥5.980) – 24.099 / 379.754 (-56%)

05./05. [NSW] Pikmin 4 <ACT> (Nintendo) {2023.07.21} (¥5.980) – 13.366 / 978.683 (+27%)

06./04. [NSW] WarioWare: Move It! <ETC> (Nintendo) {2023.11.03} (¥4.980) – 9.597 / 74.279 (-15%)

07./07. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe <RCE> (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 8.464 / 5.556.552 (+20%)

08./08. [NSW] Minecraft # <ADV> (Microsoft Game Studios) {2018.06.21} (¥3.600) – 7.925 / 3.325.906 (+16%)

09./10. [NSW] Animal Crossing: New Horizons # <ETC> (Nintendo) {2020.03.20} (¥5.980) – 7.224 / 7.591.150 (+19%)

10./12. [NSW] Super Smash Bros. Ultimate # <FTG> (Nintendo) {2018.12.07} (¥7.200) – 7.106 / 5.336.148 (+46%)

Ventes consoles :

Nouvelle hausse pour la Nintendo Switch qui prend une fois de plus la 1ʳᵉ place alors que la Ps5 perd encore et encore du terrain.

+-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ |System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | NSW # | 79.055 | 71.684 | 152.284 | 3.706.324 | 4.309.801 | 31.430.371 | | PS5 # | 43.946 | 59.235 | 27.835 | 2.419.043 | 995.917 | 4.796.432 | | XBS # | 2.190 | 2.133 | 1.854 | 136.566 | 266.194 | 534.961 | | PS4 # | 853 | 2.080 | 4.211 | 67.564 | 13.351 | 9.485.331 | | 3DS # | 15 | 33 | 111 | 2.964 | 10.099 | 24.600.861 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | ALL | 126.059 | 135.165 | 186.295 | 6.332.461 | 5.595.362 | 72.040.631 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+ | PS5 | 36.552 | 49.833 | 25.379 | 2.096.913 | 890.432 | 4.156.858 | | PS5DE | 7.394 | 9.402 | 2.456 | 322.130 | 105.485 | 639.574 | | XBS X | 1.925 | 1.834 | 279 | 68.511 | 98.536 | 240.922 | | XBS S | 265 | 299 | 1.575 | 68.055 | 167.658 | 294.039 | |NSWOLED| 57.012 | 49.380 | 103.464 | 2.623.114 | 2.515.038 | 6.195.126 | | NSW L | 13.048 | 13.364 | 20.091 | 505.494 | 603.174 | 5.609.188 | | NSW | 8.995 | 8.940 | 28.729 | 577.716 | 1.191.589 | 19.626.057 | | PS4 | 853 | 2.080 | 4.211 | 67.564 | 13.351 | 7.909.608 | |n-2DSLL| 15 | 33 | 111 | 2.964 | 10.099 | 1.205.916 | +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+