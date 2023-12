La cérémonie annuelle de remise des prix des Game Awards récompense également Nintendo avec des prix pour Super Mario Bros. Wonder et Pikmin 4

8 décembre 2023 –Nintendo a reçutrois prix aux Game Awards, dont le Meilleur Jeu d’Action/Aventure pour The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, le Meilleur Jeu Familial pour Super Mario Bros. Wonder et le Meilleur Jeu de Simulation/Stratégie pour Pikmin 4. Ces titres, tous sortis sur Nintendo Switch, sont les nouveaux opus de certaines des franchises les plus célèbres de Nintendo.

Les participants et les spectateurs des Game Awards ont également eu droit à une interprétation orchestrale spéciale de certaines musiques des jeux The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom et Super Mario Bros. Wonder. Pour voir la performance et la cérémonie de remise des prix dans son intégralité, rendez-vous sur la chaîne Youtube officielle des Game Awards.