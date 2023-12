IRVINE, États-Unis – 8 décembre 2023 – Lors des Game Awards 2023, l’un des plus grands événements de l’industrie du jeu vidéo au monde, Sega of America a dévoilé son intention de produire de tout nouveaux jeux tirés de sa mine d’or de licences à succès. Plusieurs titres sont actuellement en développement parmi cinq des franchises historiques de SEGA : Crazy Taxi, Golden Axe, Jet Set Radio, Shinobi et Streets of Rage, tous réinventés pour le public d’aujourd’hui.

« Ces dernières années, Sonic the Hedgehog a creusé de nouveaux sillons pour SEGA, en ramenant la série à la vie et en touchant un nouveau public comme jamais nous n’aurions pu l’imaginer. Forts de ce succès, nous replongeons dans notre héritage pour réinterpréter plusieurs licences et ouvrir leurs univers à de nouveaux publics dans le monde entier » nous explique Shuji Utsumi, codirecteur des opérations de Sega Corporation et PDG de Sega of America. « L’annonce d’aujourd’hui n’est que le début d’une grande initiative basée sur nos licences. Nous espérons que les fans de tous les âges attendront avec impatience la sortie de ces jeux, mais aussi l’arrivée d’autres projets dans les années à venir. »

Les futurs projets, touchant à des genres très variés, sont actuellement à différents stades de développement et sortiront progressivement dans les années à venir. Les premiers titres à venir sont basés sur les licences suivantes :

Licence Crazy Taxi – Une série de jeux de course et d’aventure aussi déjantés que survoltés ! Les joueurs et joueuses doivent slalomer au milieu du trafic dans un environnement ouvert pour conduire leurs passagers à destination avant la fin du temps imparti.

– Une série de jeux de course et d’aventure aussi déjantés que survoltés ! Les joueurs et joueuses doivent slalomer au milieu du trafic dans un environnement ouvert pour conduire leurs passagers à destination avant la fin du temps imparti. Licence Golden Axe – Une série de « hack and slash » où le joueur doit faire appel à son épée et sa magie pour combattre au corps à corps les créatures qui peuplent cet univers fantastique.

– Une série de « hack and slash » où le joueur doit faire appel à son épée et sa magie pour combattre au corps à corps les créatures qui peuplent cet univers fantastique. Licence Jet Set Radio – Explorez les rues de Tokyo, rollers aux pieds et bombe de peinture à la main, dans un monde haut en couleur où culture urbaine et esprit de rébellion dominent.

– Explorez les rues de Tokyo, rollers aux pieds et bombe de peinture à la main, dans un monde haut en couleur où culture urbaine et esprit de rébellion dominent. Licence Shinobi – Maniez les shurikens, le ninjutsu et toutes sortes d’attaques spéciales pour vaincre les ennemis dans un mélange d’action à défilement horizontal et d’environnements complexes.

– Maniez les shurikens, le ninjutsu et toutes sortes d’attaques spéciales pour vaincre les ennemis dans un mélange d’action à défilement horizontal et d’environnements complexes. Licence Streets of Rage – Une série « beat ’em up » où les combats de rue ultra-rythmés s’enchaînent sur des musiques percutantes, le tout dans un environnement urbain impitoyable.

De plus amples informations sur ces jeux, notamment leurs titres officiels, dates et plateformes de sortie, vous seront bientôt communiquées. Pour ne rien manquer, les fans peuvent consulter le site nextlevel.sega.com pour s’inscrire, recevoir les dernières infos sur les projets SEGA et plus encore.