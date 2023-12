Paris, le 8 décembre 2023 – Lors des Game Awards qui se sont tenus aujourd’hui, Square Enix Ltd. a présenté le tout nouvel épisode de la célèbre série Mana, Visions of Mana™, premier titre principal de la série depuis quinze ans. Visions of Mana retourne aux racines action-RPG de la série et fera vivre une aventure inédite aux joueurs par le biais de Val, le protagoniste. Gardien d’âmes, il est chargé de protéger son amie d’enfance, désignée par la fée comme offrande du feu, qui devra voyager jusqu’à l’Arbre de Mana pour renouveler le flux de mana. Visions of Mana sera disponible en 2024 sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, sur PC via Windows et Steam®.

SQUARE ENIX® a dévoilé une nouvelle bande-annonce qui donne un avant-goût du monde réimaginé de Mana tel qu’il apparaît dans le tout nouveau Visions of Mana. Cette bande-annonce présente le gameplay très nerveux du jeu ainsi que son monde fabuleux. Des environnements à couper le souffle que les joueurs auront le bonheur d’explorer, tout en affrontant de nombreux ennemis et monstres, dont les fameux lapyns, dans un univers où forces de la nature et esprits élémentaires sont liés. Les fans de longue date et les nouveaux joueurs pourront découvrir un nouveau gameplay plus riche que jamais avec des combats en 3D en temps réel.

Depuis son premier épisode, un spin-off de la série FINAL FANTASY sorti en 1993 sous le nom MYSTIC QUEST™, les jeux de la série Mana ont séduit les joueurs grâce à leurs mondes magnifiques, leurs environnements sublimes, leurs personnages attachants et leurs histoires de fantasy, avec des jeux issus d’une grande variété de genres sortis sur différentes plateformes. Les fans de la série pourront retrouver de nouveaux designs pour leurs créatures préférées, conçus par l’illustrateur de la série Mana, Airi Yoshioka, ainsi qu’une nouvelle bande-son envoûtante par les compositeurs de la série Mana, Hiroki Kikuta, Tsuyoshi Sekito et Ryo Yamazaki.

« C’est un plaisir de pouvoir enfin vous présenter Visions of Mana, le premier jeu principal de la série Mana depuis plus de quinze ans » a annoncé le producteur de la série Mana, Masaru Oyamada. « L’équipe de développement a travaillé dur pour s’assurer que Visions of Mana reste fidèle à la série que les joueurs connaissent et apprécient tant, tout en offrant aux fans de longue date et aux nouveaux joueurs une expérience inédite qui propose de nouveaux personnages, ainsi que de nouvelles histoires et mécaniques de gameplay. Nous avons hâte de vous présenter très prochainement plus de détails sur le jeu. »

Pour fêter l’annonce de Visions of Mana, un des grands artistes de la série, HACCAN, propose une illustration qui vous en donnera un avant-goût. On peut admirer le fameux Arbre de Mana dans un des paysages enchanteurs du jeu, ainsi que de nombreux personnages attachants que les joueurs auront l’occasion de rencontrer.

Visions of Mana sera disponible en 2024 sur consoles PS5® et PS4®, Xbox Series X|S, sur PC Windows PC et sur Steam®.